Scriveva Philip Daverio di Bergamo: con la sua opera Renzo Bergamo cerca di dare un volto alla scienza di oggi «utilizzando colore, e quindi luce, non come mezzo, ma come luogo dell’espressione, come fenomeno originario» . Quindi la grande energia della sua ricerca pittorica incontra inevitabilmente la scienza.

A dimostrazione di questo, venerdì scorso 11 marzo, nella splendida sala del Consiglio del Comune di Portogruaro gremita di pubblico , durante la presentazione della mostra "L'Arte della Fisica - Da Luigi Russolo a Renzo Bergamo a cura di Roberta Semeraro, è stato molto apprezzato l'intervento on-line della famosa scienziata Paola Catapano del CERN.

Infatti l'eccezionale collegamento è avvenuto dalla base del dell’ Acceleratore LHC, lungo 27 chilometri tra Ginevra e la Francia. Luogo dove le particelle elementari si scontrano e gli scienziati del centro sono pronti a carpirne i segreti. La Catapano, che per conto del CERN ha seguito anche l’ultima missione dello Space Shuttle Endeavour per il lancio dello spettrometro AMS dal Kennedy Space Center in Florida e nel novembre 2014 ha commentato in diretta la missione di Samantha Cristoforetti dal Mission Control (TSUP), vicino a Mosca, si è soffermata con piacere a sottolineare la genialità di Bergamo, che attraverso la sua ricerca pittorica ha addirittura anticipato alcune scoperte scientifiche.

La mostra al Palazzo Vescovile di Portogruaro è stata organizzata dal Distretto Turistico Venezia Orientale, in collaborazione con il Comune di Portogruaro, con il contributo di Banca Prealpi San Biagio e di altre importanti aziende del territorio e ha avuto il contributo scientifico dell’Archivio e Associazione Renzo Bergamo per l’Arte e la Scienza.

La mostra si avvale anche della collaborazione di Caterina Arancio Bergamo, che arricchirà con la sua speciale testimonianza di vita con l’artista, la biografia di Renzo Bergamo che uscirà in questa occasione.

Le scenografie della mostra sono dell'artista Marco Agostinelli in collaborazione con Atej Tutta.





Nella foto Paola Catapano