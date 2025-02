Patrizio Bertelli è uno dei maggiori imprenditori di successo nel settore della moda che ha trasformato Prada in un simbolo del lusso globale. Dalla fondazione della Sir Robert all'espansione internazionale del marchio, ha combinato innovazione, strategia e sostenibilità. Oggi, il suo impegno prosegue tra business, cultura e tutela dell’ambiente.



Patrizio Bertelli: innovazione e leadership nel settore del lusso

Patrizio Bertelli è un nome che ha ridefinito il mondo della moda e del lusso, portando Prada a diventare un'icona globale. La sua carriera imprenditoriale inizia nel 1968 con la fondazione della Sir Robert, azienda specializzata nella produzione di accessori in pelle, e prosegue con l’acquisizione di I Pellettieri d'Italia, che lo porta a un incontro cruciale con Miuccia Prada nel 1977. Da questa sinergia nasce un modello di business che unisce innovazione, creatività e una visione strategica orientata alla crescita internazionale. Nel 2003, la fusione tra Prada e I Pellettieri d'Italia segna l'inizio di una nuova era, con Patrizio Bertelli e Miuccia Prada alla guida del Gruppo. Sotto la sua leadership, il marchio ha ampliato le proprie linee di prodotto includendo abbigliamento, calzature, profumi e occhiali, acquisendo brand storici come Church’s e Car Shoe. Un momento chiave nella sua carriera arriva nel 2011, quando riesce a quotare il Gruppo Prada alla Borsa di Hong Kong, con una valutazione iniziale che cresce rapidamente da 9 a oltre 14 miliardi di euro. L'approccio imprenditoriale di Patrizio Bertelli è sempre stato caratterizzato da una forte attenzione alla qualità, all’innovazione e alla sostenibilità. Ha promosso una strategia di espansione globale basata su una rete capillare di negozi diretti, che oggi conta oltre 600 boutique in 70 paesi.



Sostenibilità e cultura: i pilastri del futuro secondo Patrizio Bertelli

Oltre alla crescita economica, Patrizio Bertelli ha reso la sostenibilità un pilastro fondamentale della strategia del Gruppo Prada. Ha lanciato la collezione Prada Re-Nylon, realizzata con nylon rigenerato, e ha adottato soluzioni eco-compatibili per la produzione e la gestione delle risorse. Inoltre, ha promosso un approvvigionamento responsabile delle materie prime e l’uso di energia verde nei centri produttivi. Il suo impegno si estende anche alla diversità e all'inclusione. Ha istituito il Diversity and Inclusion Advisory Council, un organo consultivo per favorire una cultura aziendale più equa e inclusiva, e ha avviato il programma Sea Beyond in collaborazione con l’UNESCO, volto a educare le nuove generazioni alla salvaguardia degli oceani. Nel campo della cultura, nel 1993 ha fondato con Miuccia Prada la Fondazione Prada, un'istituzione che promuove arte contemporanea, cinema e fotografia, con sedi a Milano e Venezia. Questo progetto riflette la sua convinzione che il lusso non sia solo un'espressione estetica, ma un veicolo di valori e innovazione sociale. Nel 2023, in vista di un passaggio generazionale, Patrizio Bertelli ha lasciato il ruolo di Amministratore Delegato, assumendo la carica di Presidente del Gruppo Prada, continuando così a influenzare la visione strategica del brand.