Gary Caos, dj producer bolognese conosciuto in tutto il mondo per la sua house, non sta fermo neppure oggi, che i dj non possono fare serate. Ad esempio, lo si vede e sente spesso online a Party Virtuale, mentre è stato coinvolto nel nuovo corso della storica Punto Radio. "Faccio Punto Caos, due ore, dalle 10 a mezzanotte, tutte piene di musica da club. E' un programma poco parlato con tanti dj internazionali e non…

Chi ha voglia di continuare a sentire l'energia di Gary Caos in tutta l'intervista (qui sotto ne trovate solo una parte) può cliccare qui: http://bit.ly/GaryCaosIntervista.

Come stanno andando le produzioni musicali dedicate ai club? Non si sono serate, per cui anche i dj professionisti comprano pochi dischi. Per questo lo streaming di Spotify è diventato un riferimento ancora più importante. Anch'io, accanto alle tracce più club, sto puntando brani cantati e da ascolto. Ad esempio, c'è una canzone slap house che uscirà su una label italiana di riferimento a fine aprile 2021… non posso ancor adire altro, ma è un progetto importante.

Oltre ai tuoi dischi, c'è anche il progetto Slicerboys… E' un progetto di dj set house che condivido Peter Kharma, con cui collaboro anche nel collettivo Italian Disco Mafia. In questo caso sul palco e non solo siamo affiancati dal bravissimo cantante / imitatore, Antonio Mezzancella noto per tante partecipazioni in radio e in tv (Tale e Quale Show, RadioDue etc). Proponiamo cover di artisti storici italiani in versione dance. Antonio imita ogni voce alla perfezione: Celentano, Ramazzotti, Pupo, Biagio Antonacci…

Come sogni che sarà la ripartenza dei locali e delle serate in discoteca?Non sono una star, ma ho la fortuna di suonare spesso all'estero perché la mia musica piace e quando salgo in console riesco di solito a far passare una bella serata ai clubber con il mio sound. Proprio quando sono in giro per il mondo vedo grandi differenze tra la nostra scena e quella dei paesi in cui le disco sono sempre piene.

Da dove dovremmo ripartire, in Italia?Prima di tutto dalla qualità, dalla varietà e dal comunicare bene ciò che si propone. In Italia parliamo tanto di Ibiza e di locali come Ushuaia… ed è giusto. Ma la forza della Isla è che accanto alle grandi disco ci sono decine di piccoli club, con ottimi dj, ognuno con il suo sound. Sicuramente ogni staff ed ogni locale, durante la settimana, promuove ogni serata, non solo quelle con le superstar. Troppo spesso ci dimentichiamo che anche in Italia il pubblico potrebbe aver voglia di scoprire nuove sonorità. Se i locali propongono sempre le stesse cose, semplicemente, quel pubblico sta a casa o va al ristorante. (...)



Ma chi è Gary Caos? La sua label, Casa Rossa, l'ha fondata nel 2009 e la sua musica la pubblica anche su colossi internazionali come Armada, Ultra, Ministry Of Sound, Universal StreetKing, HedKandi, EGO e tante altre… Tra i suoi remix più importanti c'è quello di Ray Charles – "Hit The Road Jack", mentre tra le sue collaborazioni spicca quella con un omonimo, il giamaicano Gary Nesta Pine, che ha interpretato "Love Love Love". Il suo nuovo singolo, 'She Drives Me', l'ha prodotto con con Kide (IT)" ed è una cover di She Drives me Crazy" dei Fine Young Cannibals.

