Sono state sette le bombe di mortaio cadute domenica nei pressi della base aerea di Balad, in Iraq, 80 km a nord di Baghdad.

La base ospita numerose unità militari di terra e aeree dell'esercito Usa, oltre ad un distaccamento, seppur piccolo, della Marina da guerra statunitense.

Dal 2003 la base di Balad era stata il punto nevralgico per la partenza delle missioni operative in Iraq da parte dell'Aeronautica militare statunitense, oltre ad un importante sito per il rifornimento dei convogli dell'esercito.

In seguito all'attacco, secondo quanto riferito da fonti militari all'agenzia Reuters, sono quattro i soldati rimasti feriti, tutti iracheni.

Le stesse fonti militari hanno riferito che i colpi di mortaio hanno colpito la pista, che si trova all'interno della base.

Al momento l'attacco non è stato rivendicato.