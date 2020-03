Dopo aver speso mezzo miliardo di dollari ed aver vinto le primarie del Super martedì solo nelle Samoa americane, una vittoria umiliante, Michael Bloomberg quest'oggi ha deciso che non aveva senso continuare nella corsa alla Casa Bianca ed ha così annunciato il ritiro della sua candidatura, dando il suo appoggio a Joe Biden:

"Ho sempre creduto che per sconfiggere Donald Trump sia necessario essere uniti per supportare il candidato con la migliore possibilità per farlo. Dopo il voto di ieri, è chiaro che quel candidato, un mio amico e un grande americano, è Joe Biden".

Three months ago, I entered the race to defeat Donald Trump. Today, I'm leaving for the same reason. Defeating Trump starts with uniting behind the candidate with the best shot to do it. It's clear that is my friend and a great American, @JoeBiden. pic.twitter.com/cNJDIQHS75 — Mike Bloomberg (@MikeBloomberg) March 4, 2020



Di seguito uno dei numerosi tweet con cui Donald Trump ha commentato la decisione di "mini Mike":

Mini Mike Bloomberg just “quit” the race for President. I could have told him long ago that he didn’t have what it takes, and he would have saved himself a billion dollars, the real cost. Now he will pour money into Sleepy Joe’s campaign, hoping to save face. It won’t work! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 4, 2020



Adesso sarà la volta di Elizabeth Warren, che martedì potrebbe aver conquistato al massimo qualche decina di delegati, il prossimo candidato ad annunciare la resa?

La dichiarazione potrebbe arrivare dopo che saranno resi noti i risultati definitivi (tra giovedì e venerdì) delle ultime primarie. Con un esiguo numero di candidati contro le centinaia dei suoi avversari, per lei sarebbe assurdo continuare, a meno che il Partito democratico non le abbia chiesto di farlo per togliere voti e delegati a Sanders.