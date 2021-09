Questo giovedì è partito dall'aeroporto di Kabul il primo volo con a bordo circa 200 persone, tra cui anche degli americani, desiderose di lasciare l'Afghanistan e che non erano riuscite a farlo durante l'evacuazione che si è conclusa il 30 agosto.

L'operazione è stata effettuata grazie all'intervento del Qatar che ha messo a disposizione un charter della Qatar Airways che da Kabul ha fatto rotta per Doha.

L'intervento del Qatar è stato chiesto dal segretario di Stato americano Antony Blinken durante una recente visita a Doha.

In una conferenza stampa tenuta all'aeroporto, l'inviato speciale del Qatar, Mutlaq bin Majed Al Qahtani, ha descritto l'aeroporto internazionale della capitale afgana come pienamente operativo, aggiungendo che quella odierna è stata una giornata storica per l'Afghanistan.