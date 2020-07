Da molto tempo il Bitcoin si è infilato in un "canale laterale", e durante questo periodo ha provato tante volte - senza successo - a superare l'ostacolo rappresentato dalla valutazione 10mila dollari.

Ogni volta, però, è rimbalzato indietro. Adesso ci sono due "vision" opposte sul futuro della criptovaluta.

Una che prospetta un nuovo impulso al rialzo, un altro che ritiene probabile, prima, una fase di correzione al ribasso.

Infatti, sono in molti a ricordare che, in base allo storico, non è mai accaduto che il bitcoin abbia iniziato un nuovo rally dopo una "tendenza laterale" così lunga. In casi analoghi, c'è stata prima una fase di correzione e solamente dopo un impulso al rialzo.

Un precedente? Il "giovedì nero" del marzo scorso, quando il Bitcoin ha mostrato una "correzione" che è costata oltre il 19% della sua quotazione, prima che la criptovaluta iniziasse a risalire.