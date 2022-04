Le esecuzioni e le fosse comuni di Bucha, come è giusto che sia, continuano a far discutere e ad indignare il mondo, quello che evita di prestar fede alle fake news di Mosca che descrivono il massacro di civili (alcune centinaia i cadaveri) come una messa in scena realizzata da Kiev oppure come vittime dell'artiglieria ucraina... come se razzi e mortai fossero in grado di legare le mani dietro la schiena delle persone prima di ucciderle!

Questa mattina, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, circondato da soldati, si è recato in visita a Bucha, dove parlato con alcuni dei sopravvissuti, definendo quanto accaduto come genocidio, aggiungendo però che questo non fermerà gli sforzi diplomatici di Kiev di raggiungere un accordo per la pace.

Ma i fatti di Bucha, commessi dai membri di una brigata di fanteria motorizzata della 35ª armata dell'esercito russo di cui il ministero della difesa ucraino ha elencato i nomi, adesso sono un ulteriore problema per l'ipocrisia dei Paesi membri dell'Ue, le cui sanzioni non includono l'interruzione dell'acquisto di gas e petrolio dalla Russia, con cui Putin finanzia la sua guerra, con i razzi e i missili che uccidono i civili e ne distruggono le abitazioni.

Powerful, passionate address from Zelensky tonight. Switching from Ukrainian to Russian he addresses mothers of soldiers who committed horrific war crimes in Bucha, Irpin, Hostomel, asking how they raised “butchers,” and he tells Moscow to see how it’s orders are being fulfilled. pic.twitter.com/7UyYxqiY4V — Christopher Miller (@ChristopherJM) April 3, 2022

Un'ipocrisia cui la Germania cerca di rispondere con l'annuncio che sono allo studio soluzioni per l'indipendenza da gas, carbone e petrolio russi, in modo da mettere in atto, in futuro, un embargo energetico nei confronti di Mosca. Macron, invece, sollecita la messa al bando del carbone e del petrolio della Russia, lasciando da parte il gas.

Ma secondo il Financial Times, che ha però citato le classiche fonti anonime, gli ambasciatori dell'UE dovrebbero incontrarsi il 6 aprile per discutere ulteriori sanzioni contro la Russia di cui fare parte anche l'embargo su petrolio e gas, oltre al divieto per le navi russe di utilizzare i porti dei Paesi membri dell'Unione Europea.