Mentre Italia e Francia, forse i più importanti paesi del Mediterraneo, si accingono a firmare il Trattato del Quirinale, continuano a verificarsi sbarchi di migranti sulle coste e tentativi di ingresso di disperati alle frontiere dell’Unione Europea.

La Guardia Costiera italiana, ha soccorso nella notte del 25 novembre, a 14 miglia da Lampedusa, in area di responsabilità SAR italiana l’ennesimo barcone in avaria.





Tre motovedette, con il supporto di un aereo ATR42 della Guardia Costiera, sono intervenute per trarre in salvo 296 migranti, tra cui 14 donne e 8 minori, stipati su un barcone in difficoltà a causa delle proibitive condizioni del mare e dell’eccessivo numero di persone presenti a bordo.

L’intervento di soccorso è risultato particolarmente complesso anche per la presenza di migranti che già si trovavano in mare all’arrivo delle unità di soccorso.