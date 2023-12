Visto che i leader di Stati Uniti ed Europa ancora non si sono accorti del genocidio che lo Stato ebraico sta mettendo in atto da due mesi e mezzo a Gaza, è giusto riportare l'ennesimo appello/denuncia dell'UNICEF, lanciato oggi dal portavoce James Elder durante il briefing stampa al Palazzo delle Nazioni di Ginevra:

"La Striscia di Gaza è il luogo più pericoloso al mondo per essere un bambino. E giorno dopo giorno, questa brutale realtà viene rafforzata.Nelle ultime 48 ore, il più grande ospedale che era rimasto pienamente funzionante è stato bombardato due volte. Quell'ospedale - Al Nasser a Khan Yunis - non solo ospita un gran numero di bambini già gravemente feriti negli attacchi alle loro case, ma anche centinaia di donne e bambini che cercano sicurezza.

Nel fine settimana, l'UNICEF ha condiviso la storia di Dina, 13 anni. Quando la sua casa a Khan Yunis è stata completamente distrutta, è rimasta ferita e in seguito le è stata amputata la gamba destra. Ha perso entrambi i genitori e due fratelli. Ma Dina non aveva perso la speranza. Ci ha parlato del suo sogno di diventare avvocato. Ha detto: "Sento l'ingiustizia; quando sarò grande, diventerò un avvocato per poter godere dei miei diritti e dei diritti di tutti i bambini"

⚡️The child martyr, Dina Abu Mohsen, who was martyred last evening as a result of the occupation forces bombing the Nasser Medical Complex in Khan Yunis.

Dina lost her father, mother, and two of her brothers, and lost her leg during the bombing of a house in the Al-Amal… pic.twitter.com/ParEE7vTey — Middle East Observer (@ME_Observer_) December 18, 2023

Dina è stata una delle persone uccise all'ospedale Nasser domenica, il giorno dopo aver condiviso la sua storia di speranza.

E allora dove vanno i bambini e le loro famiglie? Non sono al sicuro negli ospedali. Non sono al sicuro nei rifugi. E di certo non sono al sicuro nelle cosiddette zone "sicure".Lasciate che vi spieghi perché queste cosiddette zone sicure sono tutt'altro che sicure.Le parti in conflitto hanno ovviamente l'obbligo di prendere tutte le precauzioni possibili per proteggere la popolazione civile. In questo caso, una delle precauzioni prese è l'evacuazione. Cioè il trasferimento nelle cosiddette zone "sicure".Come ha detto l'ONU più di un mese fa, queste zone non possono essere sicure né umanitarie se dichiarate unilateralmente. Inoltre, secondo il diritto internazionale, il luogo in cui si evacuano le persone deve avere risorse sufficienti per la sopravvivenza - strutture mediche, cibo e acqua.In altre parole, queste cosiddette zone sicure non sono sicure solo quando sono libere dai bombardamenti, ma anche quando queste condizioni – cibo, acqua, medicine, protezione – sono soddisfatte.Tuttavia, nelle attuali condizioni di assedio, è impossibile garantire aiuti adeguati per queste zone. Ho visto di persona questa realtà. Queste zone sono piccoli lembi di terra brulla, o angoli di strada, o edifici costruiti a metà, senza acqua, senza servizi, senza ripari dal freddo e dalla pioggia. E, criticamente, senza servizi igienici.Attualmente a Gaza c'è in media un bagno per 700 bambini e famiglie. Se si trasferiscono le famiglie in luoghi dove non ci sono servizi igienici, decine di migliaia di persone ricorreranno ai secchi o alla defecazione a cielo aperto.E così, senza acqua e servizi igienici, né ripari, queste cosiddette zone sicure sono diventate zone di malattia.I casi di diarrea nei bambini sono oltre 100.000. Le malattie respiratorie acute fra i civili sono oltre 150.000. Entrambi i numeri sono una grossolana sottovalutazione della triste realtà.Con l'aumento della malnutrizione tra i bambini di Gaza, le malattie diarroiche stanno diventando mortali.Considerate questo dato: più di 130.000 dei bambini più vulnerabili di Gaza (quelli di età compresa tra 0 e 23 mesi) non vengono allattati e non ricevono pratiche alimentari complementari adeguate all'età, compresa l'integrazione di micronutrienti.In uno scenario del genere - e in assenza di acqua sicura, cibo e servizi igienici sufficienti, che solo un cessate il fuoco umanitario può portare - i bambini morti a causa delle malattie potrebbero superare quelli uccisi dai bombardamenti [oltre 7.000, ndr].I genitori sono dolorosamente consapevoli che gli ospedali non sono un'opzione per i loro figli malati, sia perché gli ospedali vengono colpiti, sia perché gli ospedali sono sommersi da bambini e cittadini con le orribili ferite della guerra.Un genitore di un bambino gravemente malato mi ha detto: "La nostra situazione è pura miseria. Sono sopraffatto. Mio figlio è molto malato. Ho detto a mia moglie che dobbiamo abbassare le aspettative. Tutto ciò che abbiamo è la speranza. Non so se ce la faremo. Per favore, ditelo al mondo".Mentre parliamo, la consegna degli aiuti è una questione di vita o di morte per i bambini di Gaza e le condizioni per fornire tali aiuti non sono soddisfatte. Un cessate il fuoco umanitario immediato e duraturo è l'unico modo per porre fine all'uccisione e al ferimento dei bambini e alla loro morte per malattie, e per consentire la consegna urgente di aiuti salvavita disperatamente necessari".



Crediti: la foto di Dina è di palinfo.com. La ragazzina era ricoverata all'ospedale Nasser a Khan Younis perché, per le ferite riportate le era stata amputata una gamba.