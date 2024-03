Il Consorzio PROFIBUS e PROFINET Italia (PI Italia), parte integrante di PROFIBUS & PROFINET International (PI), - la più grande organizzazione dedicata alla comunicazione industriale a livello globale - ha annunciato l’imminente Main Event 2024: “Robotica e Cybersecurity, creiamo una fabbrica autonoma e protetta”.

Questa edizione, destinata a segnare un punto di svolta nel settore dell’automazione, si svolgerà a San Vito di Bedizzole, in provincia di Brescia, nella valle della robotica italiana.

Il Main Event 2024 rappresenta una tappa fondamentale per tutti i professionisti e le aziende operanti nel campo dell’automazione industriale. Confermando il suo impegno verso l’innovazione e la condivisione di conoscenze, il Consorzio PI Italia ha curato un programma ricco di contenuti, interventi istituzionali e sessioni di networking, progettati per ispirare e catalizzare nuove sinergie tra gli attori del settore.

Centrato sui temi della robotica e della cybersercurity l’evento sarà un’occasione unica per esplorare gli ultimi sviluppi, le tendenze emergenti e le soluzioni innovative che stanno plasmando il futuro dell’automazione nell’ottica della transizione 5.0. Il Consorzio PI Italia riunisce l’esperienza e la professionalità delle sue aziende associate per trasformare idee pionieristiche in standard di settore, prodotti all’avanguardia e soluzioni integrate.

Saranno presenti personalità importanti del mondo scientifico come Andrea Maria Zanchettin del Politecnico di Milano e Alessio Pennasilico, information e cybersecurity advisor Clusit, insieme a parlamentari e responsabili istituzionali che parleranno di come il governo e il parlamento stanno affrontando i temi al centro del Main Event.

Il Main Event 2024 offre un’opportunità imperdibile di networking, consentendo ai partecipanti di stabilire contatti preziosi, di discutere potenziali collaborazioni e di condividere insights con colleghi, esperti del settore e aziende leader nel campo dell’automazione industriale. L’evento mira a rafforzare l’ecosistema dell’automazione in Italia, promuovendo un dialogo costruttivo e proattivo tra tutti i suoi stakeholder.