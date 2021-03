Il Comune di Milazzo e l’Ospedale veterinario universitario di Messina hanno firmato una convenzione per il servizio di pronto soccorso veterinario H24 rivolto ad animali d’affezione vittime di incidenti stradali o per assistenza veterinaria e sterilizzazione: si tratta d’un adempimento necessario, come ha detto l’Assessore Beatrice De Gaetano, visto che la normativa assegna ai Comuni il controllo della popolazione canina e felina.

Consentire ai cittadini di osservare le bellezze del water front: con questa motivazione il Consigliere Pippo Doddo ha chiesto al Sindaco Midili di attivarsi nei confronti dell’Autorità di sistema per la rimozione della ringhiera fungente da barriera di sicurezza per l’area portuale, ricollocandola nella zona più interna per la sistemazione di panchine che permettano di “rivedere” il mare oscurato da scelte discutibili legate a problematiche di security.

“Il porto mamertino sarebbe rimasto sicuramente più gradevole senza quegli interventi, che l’autorità portuale nel tempo ha portato avanti, specie inibendo ai milazzesi la possibilità della passeggiata. Prendiamo atto delle disposizioni richiamate in materia di sicurezza, ma quella ringhiera lungo tutto il marciapiede, dove insistevano le banchine, che consentivano di guardare il mare non ha proprio senso. Per questo – conclude il consigliere – ho invitato il Sindaco, nella qualità anche di rappresentante della nostra città nel rapporto con l’Autorità di sistema, di attivarsi per rimuovere la ringhiera, ricollocandola in modo da permettere la fruizione di un bene essenziale, del quale i cittadini sono stati privati a causa delle scelte miopi delle Amministrazioni del tempo, in totale dispregio dei loro diritti di godimento”.