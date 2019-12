Fabrizio Nitti con il video "Una Ragione per Vivere", regia di Serena Merega e con la partecipazione straordinaria dell’attrice Giorgia Wurth, vince il Premio come Miglior Concept&Storyboard del “Sanremo Videoclip Award”. La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di febbraio, durante la settimana del Festival della Canzone Italiana a Sanremo.

“Una Ragione per Vivere” (link al video: https://youtu.be/6uCbF0whJFI) brano estratto dal disco “Una ragione per essere qui”, invita tutti a valorizzare al massimo la propria vita, in qualunque situazione c'è sempre un motivo per vivere e mai nessuno per morire. Nelle piccole e grandi cose della vita siamo chiamati ad essere potenzialmente protagonisti per un cambiamento della nostra e della vita degli altri attraverso gesti quotidiani o grandi gesti, nel campo della solidarietà, nella ricerca della giustizia, della verità e nell'amore e in tutti i rapporti umani che possono per alcuni lasciare anche un segno importante nella storia del mondo come ad esempio possono essere l'instancabile ricerca della verità in stragi storiche per il nostro paese come le stragi di Bologna e Piazza Fontana.

Attualmente il cantautore genovese è impegnato con la promozione del nuovo singolo UN GRIDO NEL VENTO (link al video: https://youtu.be/sMLy7cy4DvU), scritto a 4 mani con il suo storico collaboratore Paolo Agnello. La canzone richiama l’attenzione sui diritti dei minori di tutto il mondo. Si racconta dei Meninos da Rua del Sud America, della fame e della sete patita in Africa e non solo, ai bambini soldato, ai bambini migranti, fino ai fatti di cronaca accaduti anche in Italia.