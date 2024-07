Paltrinieri, gioia e rimpianti: bronzo olimpico negli 800 stile libero

Gregorio Paltrinieri conquista la medaglia di bronzo negli 8oo metri stile libero. Nell’ultima vasca viene recuperato e poi raggiunto dall’irlandese Daniel Wiffen che fa il record olimpico. Secondo l’americano Bobby Finke.



Ginnastica azzurra nella storia: argento olimpico dopo 96 anni!

La squadra di ginnastica artistica femminile riporta una medaglia olimpica in Italia nel concorso a squadre per la prima volta da Amsterdam 1928. Le “Fate” (Angela Andreoli, Alice D’Amato, Manila Esposito, Elisa Iorio, Giorgia Villa), protagoniste di una gara eccezionale, sempre al secondo posto dietro alle inarrivabili statunitensi trascinate da Simone Biles. Bronzo per il Brasile.



Nico Gonzalez può lasciare la Fiorentina: pressing dell’Atalanta!

L’Atalanta ha messo gli occhi in casa Fiorentina, puntando il mirino su Nico Gonzalez. Forte l’interesse da parte dei nerazzurri: al momento però non ci sono stati contatti diretti tra i due club, ma l’Atalanta sta cercando di capire come poter impostare l’operazione di mercato qualora i viola dovessero aprire alla cessione. Il nome di Nico Gonzalez è anche sul taccuino della Juventus che però (a ora) è impegnata sul fronte Adeyemi: offerta da 35 milioni più altri 10 di bonus, di cui 5 semplici da centrare e 5 invece più complicati.

44 le partite totali nell’ultima stagione in maglia Fiorentina, conclusa con l’amara sconfitta in finale di Conference League contro l’Olympiakos. Sedici le reti messe a segno (12 in Serie A e 4 in Europa), per un giocatore che può occupare indistintamente sia la corsia mancina che quella destra in attacco, disponendosi all’occorrenza anche nel ruolo di seconda punta. Arrivato in viola dallo Stoccarda nel 2021, l’argentino ha collezionato 125 match con la maglia della Fiorentina: per lui un totale di 38 gol e 19 assist.



Roma, ufficiale Soulè: arrivo dalla Juventus a titolo definitivo

Dopo l’ufficializzazione da parte di Paulo Dybala di qualche minuto fa, arriva anche l’ufficialità del sito della Roma, che dà l’annuncio dell’acquisto di Matias Soulé.

L’AS Roma è lieta di dare il benvenuto nella famiglia giallorossa a Matias Soulé.

Argentino di Mar del Plata – classe 2003 – il talento proveniente dalla Juventus andrà a rinforzare il parco dei giocatori offensivi.

Mancino, di ruolo esterno, Soulé nell’ultimo campionato di Serie A ha realizzato 11 gol in 36 presenze. In generale, vanta già 51 partite nel massimo campionato italiano, contando anche l’esperienza in bianconero.

Con la nazionale del suo paese, invece, ha preso parte al Mondiale Under 20 svolto proprio in Argentina nel 2023.

In giallorosso indosserà il numero 18. Una maglia non banale, che nel 2000-01 – annata del terzo scudetto – appartenne ad un altro argentino senza particolare bisogno di presentazioni, Gabriel Omar Batistuta. E fino al 2006 fu di Antonio Cassano, fantasista imprevedibile con capacità balistica e di dribbling.

Benvenuto a Roma, Matias!



Judo: beffa Esposito, battuto nella finale olimpica per il bronzo

Ennesima delusione dal judo per l’Italia. Antonio Esposito ha perso la finalina per il bronzo nella categoria -81 kg contro il tajiko Somon Makhmadbekov, che ha vinto per Ippon grazie a un’immobilizzazione (osae komi).



Inter, il punto mercato di Marotta: “Su Carboni ragioniamo col Marsiglia…”

Nel corso dell’evento organizzato da Poste Italiane presso la ‘Galleria Cordusio’ a Milano per celebrare il francobollo emesso dal Mimit dedicato all’Inter Campione d’Italia 2023/2024, il presidente del club nerazzurro Beppe Marotta ha parlato anche di mercato: “Siamo contenti di Taremi, penso che i miei colleghi Piero Ausilio e Dario Baccin siano stati molto tempestivi nell’accaparrarsi le sue prestazioni. Siamo contenti di averlo con noi, penso che possa dare un grande contributo”. Detto questo, ha poi speso parole importanti sul futuro di Valentin Carboni: “Stiamo ragionando col Marsiglia. Ma credo che concluderemo una cessione a titolo temporaneo mantenendolo sempre sotto controllo e vincolato”. Su possibili nuovi ingressi, Marotta ha invece tagliato corto con un sibillino “vedremo…”.

Al di là delle questioni di mercato, Marotta è intervenuto anche sulla annosa e spinosa questione San Siro e sul progetto di ristrutturazione presentato a Inter e Milan da Webuild: “Ci sono persone dedicate che stanno affrontando questo tema che come sapete è un tema molto importante per noi: tutto a tempo debito”.



Lukaku-Osimhen, che intrecco di mercato tra Napoli e Chelsea!

Romelu Lukaku, Victor Osimhen e il Napoli. Un incrocio di nomi e centravanti che terrà banco ancora per diversi giorni. Il media britannico The Athletic riporta in queste ore un aggiornamento in merito alle strategie del club azzurro che sta lavorando senza sosta all’operazione col Chelsea che potrebbe vedere l’arrivo del belga alla corte di Antonio Conte e contestualmente lo sbarco del nigeriano a Londra.

Napoli e Chelsea, trattative in corso

In queste ore i due club si stanno parlando, cercando di trovare una quadra per il doppio trasferimento. Per Lukaku si continua a parlare di un acquisto a titolo definitivo, mentre Osimhen potrebbe trasferirsi ai Blues con la formula del prestito con opzione d’acquisto. Una “opzione” non meglio specificata, ma appare complicato che il Napoli possa accontentarsi del semplice diritto di riscatto allegato al prestito del centravanti nigeriano. Più percorribile, secondo quelle che sono le idee di Aurelio De Laurentiis, una cessione in prestito con obbligo di riscatto per la prossima estate.

Le cifre della doppia operazione

La posizione del Chelsea è sempre la stessa. Negli ultimi giorni il club londinese ha abbassato le proprie pretese, scendendo dalla base di partenza superiore ai 40 milioni e arrivando ad accontentarsi di 35 milioni circa. Più complessa la situazione di Osimhen: la clausola da 130 milioni sembra difficilmente raggiungibile per tutti, così il Napoli ha iniziato a valutare la possibilità di accettare qualcosa meno di 100 milioni di euro. Parti come detto in trattativa in queste ore, col calciomercato dei centravanti che potrebbe presto avere un doppio scossone sull’asse Napoli-Londra.