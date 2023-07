La personalizzazione di gadget, abbigliamento e merchandising aziendale è un trend in continua crescita e rappresenta un’opportunità importante per le aziende di rafforzare il proprio brand e fidelizzare i clienti. Secondo recenti studi di settore, il mercato globale della personalizzazione e del merchandising aziendale ha raggiunto un valore di quasi 60 miliardi di dollari nel 2022 e si prevede una crescita annua di circa il 3-4% nei prossimi anni.

Sono numerose le novità e tendenze che stanno emergendo in questo mercato. Innanzitutto, un ruolo sempre più centrale lo gioca la tecnologia, che permette di realizzare prodotti altamente customizzati sia nel design che nei materiali. Tecnologie come la stampa 3D, il laser e il taglio ad acqua consentono di personalizzare una varietà sempre maggiore di gadget e capi d’abbigliamento. I clienti più esigenti richiedono prodotti unici, realizzati su misura per le loro esigenze.

Altra tendenza in crescita è quella dell’ecologia e della sostenibilità. Sempre più aziende scelgono prodotti realizzati con materiali organici, biodegradabili e riciclati. Gadget in legno, cotone biologico, borse e zaini in tela sono tra gli articoli più apprezzati dai clienti eco-friendly. Anche il packaging è un elemento importante, con molte aziende che optano per confezioni realizzate con carta riciclata e inchiostri eco-sostenibili.

In tema di design, vanno per la maggiore stili minimal, dalle linee pulite ed essenziali. Per l’abbigliamento aziendale, i capi più richiesti sono felpe, t-shirt, camicie polo in colori tenui con il logo aziendale posizionato in modo discreto. Lo stesso stile minimal vale anche per i gadget dove la personalizzazione avviene attraverso incisioni laser, stampe in rilievo o patch ricamate. Accanto agli stili minimalisti, un’altra tendenza emergente è quella degli articoli “vintage” dal sapore retrò. Molte aziende optano per merchandising dal design rétro per comunicare i valori del proprio brand legati alla tradizione e all’heritage.

Il mercato della personalizzazione e del merchandising aziendale offre interessanti opportunità di business e di fidelizzazione della clientela. Scegliendo con attenzione materiali, stili di design e tecnologie innovative è possibile realizzare prodotti perfettamente in linea con i trend emergenti e le esigenze della propria clientela. La personalizzazione diventa un mezzo efficace attraverso cui trasmettere i valori distintivi del brand e rafforzare il legame emotivo con i clienti.

Con il contributo di PrintLab 17.02.1530 Srl