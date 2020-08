Di nuovo in aumento il numero dei contagiati in relazione ai tamponi effettuati. Sono stati così 642 i nuovi casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, con il numero di tamponi effettuati che è salito a 71.095 (circa 18mila in più rispetto al giorno precedente), con il totale dei casi che adesso è di 255.278.

Nel dato pubblicato oggi, tutte le regioni registrano almeno 1 contagiato, mentre Lombardia (91 casi) e Emilia Romagna (76) hanno registrato il numero maggiore di casi in un giorno, con il Veneto a 59, nonostante gli oltre 14mila tamponi effettuati.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 15.360, 271 in più rispetto a ieri. Tra i positivi, 66 (8 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 866 (23 in più di ieri) sono ricoverati con sintomi e 14.428 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (240 in più nelle ultime 24 ore).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 204.506 142, in aumento di 364 rispetto al dato di martedì. Oggi i morti sono 7, con il totale dei decessi che sale a 35.412.