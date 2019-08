Mosaici: l'Arte in Piccoli Pezzi

I mosaici romani sono un'antica forma d'arte costituita da immagini geometriche e figurali costruite da composizioni di minuscoli pezzi di pietra e vetro. Migliaia di frammenti esistenti e interi mosaici sono stati trovati su pareti, soffitti e pavimenti di rovine romane sparse in tutto l'impero romano.

Alcuni mosaici sono costituiti da piccoli pezzi di materiale chiamati tessere, tipicamente tagliati cubi di pietra o vetro di una dimensione particolare: nel III secolo a.C., la dimensione standard era compresa tra 0,5-1,5 centimetri quadrati . Parte della pietra tagliata è stata appositamente realizzata per adattarsi ai motivi, come esagoni o forme irregolari per individuare i dettagli nelle immagini. Le tessere potrebbero anche essere fatte di semplici ciottoli di pietra, o frammenti di pietre o cava di vetro appositamente tagliati da aste o semplicemente spezzati in frammenti. Alcuni artisti usavano vetri colorati e opachi o pasta di vetro o maiolica, alcune delle classi più abbienti usavano la foglia d'oro.

Storia dell'arte musiva

I mosaici facevano parte della decorazione e dell'espressione artistica di case, chiese e luoghi pubblici in molte località del mondo, non solo a Roma. I primi mosaici sopravvissuti risalgono al periodo di Uruk in Mesopotamia, motivi geometrici a base di ciottoli aderivano a enormi colonne in siti come Uruk stesso. I greci minoici realizzarono mosaici, e poi anche i greci, incorporando il vetro nel II secolo d.C.

Durante l'impero romano l'arte del mosaico divenne enormemente popolare: la maggior parte dei mosaici antichi sopravvissuti risalgono ai primi secoli d.C. e a.C. Durante quel periodo, i mosaici apparivano comunemente nelle case romane, anziché essere limitati a edifici speciali. I mosaici continuarono ad essere utilizzati durante il successivo impero romano, bizantina e paleocristiana, e vi sono persino alcuni mosaici del periodo islamico. In Nord America, gli Aztechi del XIV secolo inventarono la propria arte musiva. È facile vedere il fascino: i giardinieri moderni usano progetti fai-da-te per creare i propri capolavori.

Mediterraneo orientale e occidentale

Nel periodo romano, c'erano due stili principali di arte musiva, chiamati stili occidentale e orientale. Entrambi sono stati utilizzati in varie parti dell'Impero Romano e gli estremi degli stili non sono necessariamente rappresentativi dei prodotti finiti. Lo stile occidentale dell'arte musiva era più geometrico, servendo a distinguere le aree funzionali di una casa o di una stanza. Il concetto decorativo era quello di uniformità: un motivo sviluppato in una stanza o sulla soglia sarebbe stato ripetuto o ripetuto in altre parti della casa. Molte pareti e pavimenti in stile occidentale sono semplicemente colorati, in bianco e nero.

La nozione orientale di mosaici era più elaborata, includendo molti più colori e motivi, spesso concentrati in modo concentrico con cornici decorative che circondavano pannelli centrali, spesso figurali. Alcuni di questi ricordano il moderno spettatore dei tappeti orientali. I mosaici alle soglie delle case decorate in stile orientale erano figurali e potevano avere solo una relazione casuale con i piani principali delle case. Alcuni di questi materiali e dettagli riservati più fini per le parti centrali di una pavimentazione; alcuni dei motivi orientali utilizzavano strisce di piombo per migliorare le sezioni geometriche.

Realizzare un pavimento a mosaico

La migliore fonte di informazioni sulla storia e l'architettura romana è Vitrivius, che spiegò i passaggi necessari per preparare un pavimento per un mosaico.

- il sito è stato testato per la solidità

- la superficie è stata preparata scavando, livellata e speronata per la stabilità

- uno strato di macerie è stato sparso sull'area

- poi uno strato di calcestruzzo costituito da aggregato grossolano fu posto sopra quello

- lo strato "rudus" è stato aggiunto e speronato per formare uno strato di 9 cifre di spessore (~ 17 cm)

- è stato posato lo strato "nucleo", uno strato di cemento fatto di mattoni in polvere o piastrelle e calce, non inferiore a 6 cifre (11-11,6 cm)

Dopodiché, gli operai incorporano le tessere nello strato del nucleo (o forse posano un sottile strato di calce sopra a tale scopo). Le tessere vengono premute nel mortaio per metterle a un livello comune e quindi la superficie è viene levigata e levigata. Gli operai setacciano il marmo in polvere sulla parte superiore del dipinto e, come ultimo tocco finale, posarono un rivestimento di calce e sabbia per riempire eventuali interstizi più profondi rimanenti.

Stili di mosaico

Nel suo classico testo sull'architettura, Vitrivius ha anche identificato una varietà di metodi per la costruzione di mosaici. Un opus signinum era uno strato di cemento o malta semplicemente impreziosito da disegni scelti in tessere di marmo bianco. Una setta opus era quella che includeva blocchi di forma irregolare, per individuare i dettagli in cifre. Opus tessalatum era uno che si basava principalmente su tessere cubiche uniformi e opus vermiculatum utilizzava una linea di tessere di mosaico minuscole (1-4 mm [.1 in]) per delineare un soggetto o aggiungere un'ombra.

I colori dei mosaici erano costituiti da pietre provenienti da cave vicine o lontane; alcuni mosaici utilizzavano materie prime importate esotiche. Una volta aggiunto il vetro al materiale sorgente, i colori si sono enormemente variati con un ulteriore scintillio e vigore. Gli operai sono diventati alchimisti, combinando additivi chimici di piante e minerali nelle loro ricette per creare tonalità intense o sottili e rendere opaco il vetro.

I motivi nei mosaici andavano dai disegni geometrici semplici a piuttosto complessi con motivi ripetitivi di una varietà di rosette, bordi a spirale del nastro o simboli intricati precisi noti come rabescatura. Le scene figurali venivano spesso prese dalla storia, come storie di dei ed eroi nelle battaglie nell'Odissea di Omero. Temi mitologici includono la dea del mare Teti, le Tre Grazie e il Regno pacifico. C'erano anche immagini figurali della vita quotidiana romana: immagini di caccia o di mare, quest'ultima spesso trovata nei bagni romani. Alcuni erano riproduzioni dettagliate di dipinti e alcuni, chiamati mosaici a labirinto, erano labirinti, rappresentazioni grafiche che gli spettatori potevano tracciare.

Artigiani e seminari

Vitruvio riferisce che c'erano specialisti: mosaicisti murali (chiamati musivarii) e mosaici pavimentali (tessellarii). La differenza principale tra i mosaici del pavimento e delle pareti (oltre all'ovvio) era l'uso del vetro: il vetro nelle impostazioni del pavimento non era pratico. È possibile che alcuni mosaici, forse la maggior parte, siano stati creati in loco, ma è anche possibile che alcuni degli elaborati siano stati creati in officine.

Gli archeologi devono ancora trovare prove delle posizioni fisiche dei laboratori in cui l'arte potrebbe essere stata assemblata. Studiosi come Sheila Campbell suggeriscono che esistono prove circostanziali per la produzione basata sulla gilda. Somiglianze regionali nei mosaici o una ripetuta combinazione di motivi in un motivo standard potrebbero indicare che i mosaici sono stati costruiti da un gruppo di persone che condividevano compiti. Tuttavia, è noto che ci sono stati operai itineranti che hanno viaggiato da un lavoro all'altro e alcuni studiosi hanno suggerito di portare "libri di schemi", serie di motivi per consentire al cliente di effettuare una selezione e produrre comunque un risultato coerente.

Gli archeologi devono ancora scoprire aree in cui sono state prodotte tessere stesse. Le migliori possibilità potrebbero essere associate alla produzione di vetro: la maggior parte delle tessere di vetro sono state tagliate da aste di vetro o staccate da lingotti di vetro sagomati.

Cose da vedere

La maggior parte dei grandi mosaici del pavimento sono difficili da fotografare direttamente e molti studiosi hanno fatto ricorso alla costruzione di impalcature sopra di loro per ottenere un'immagine rettificata oggettivamente. Ma la studiosa Rebecca Molholt (2011) pensa che potrebbe vanificare lo scopo.

Molholt sostiene che un mosaico del pavimento deve essere studiato dal livello del suolo e sul posto. Il mosaico fa parte di un contesto più ampio, afferma Molholt, in grado di ridefinire lo spazio che definisce: la prospettiva che si vede da terra ne fa parte. Qualsiasi marciapiede sarebbe stato toccato o sentito dall'osservatore, forse anche a piedi nudi del visitatore.

In particolare, Molholt discute l'impatto visivo dei labirinti o dei mosaici del labirinto, 56 dei quali sono noti di epoca romana. La maggior parte proviene da case, 14 da bagni romani. Molti contengono riferimenti al mito del labirinto di Dedalo, in cui Teseo combatte il Minotauro nel cuore di un labirinto e salva così Arianna. Alcuni hanno un aspetto da gioco, con una vista da capogiro dei loro disegni astratti.

Con il contributo di Le Pietre Srl