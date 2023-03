Quest'anno per la categoria Miglior Attrice ai prossimi Oscar c'è una sfida particolarmente interessante.

Da un lato abbiamo Michelle Yeoh (Everything Everywhere All At Once) che oltre al Golden Globe e allo Spirit Award può vantare un prezioso SAG Award che “quasi” sempre si tramuta in Oscar (21 su 28).

Dall'altro lato c'è Cate Blanchett per TAR (che ha già vinto l'Oscar 2 volte) che oltre alla TRIFECTA (NYFCC, LAFCA, NFSC) può fare affidamento su ben 3 premi chiave (Critics Choice, BAFTA, Golden Globe).