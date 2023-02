Questo lunedì è stata la volta della Williams. La scuderia britannica ha presentato la nuova vettura per la stagione 2023 di Formula in un evento organizzato nel primo pomeriggio nella sua fabbrica nell'Oxfordshire.

La nuova monoposto che inizierà il rodaggio in pista il 13 febbraio a Silverstone ha un nuovo sponsor, la Gulf, mentre la scuderia si affiderà ad un nuovo team principal, James Vowles, che ha lasciato il ruolo di guida delle scelte della strategia Mercedes, e inizierà il a ricoprire il nuovo incarico a partire dal 20 febbraio.

Albon, presente all'evento insieme all'altro pilota della Williams, la matricola Loagan Sargeant, ha dichiarato che il team, nello sviluppo della nuobva monoposto, si è concentrato sull'affrontare i principali punti deboli riscontrati nella scorsa stagione, a partire dal bloccaggio delle ruote nelle curve a bassa velocità.

