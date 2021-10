Due proposte di delibere sono state approvate dal Consiglio comunale nella seduta di lunedì sera: con 14 voti favorevoli e due astenuti (Foti e Lorenzo Italiano) è stato esitato il “Regolamento di Democrazia Partecipata”, mentre con 15 voti favorevoli e l’astensione di Foti, è stata esitata la proposta per il riconoscimento d’un debito fuori bilancio dell’importo di € 179.471,41 del settore Pubblica Istruzione, con annesso provvedimento di ripiano e contestuale variazione di bilancio 2021-2023.

Rinviata la discussione invece sia sulla relazione del Sindaco Pippo Midili, sia sull’altra interrogazione sull’abbattimento delle barriere architettoniche nella Cittadella fortificata.

Per quanto concerne la proposta d’approvazione dello schema di regolamento disciplinare sulle misure preventive per sostenere il contrasto all’evasione dei tributi locali, prima dell’approvazione sarà necessario votare un primo emendamento presentato da Rosario Piraino, Antonino Italiano e Santi Michele Saraò riguardante la proposta di fideiussione ed i criteri di rateizzazione; mentre un emendamento di Lorenzo Italiano, Giuseppe Crisafulli e Alessio Andaloro propone l’integrazione dell’articolo 3, oppure un articolo aggiunto ai 7 previsti dal regolamento, a tutela dei soggetti aventi contenziosi con il Comune, per i quali si propone la non applicazione del citato articolo 3 fin quando non sarà definita la posizione degli interessati.

Tra l’altro l’emendamento dev’essere corredato dei pareri di regolarità tecnica e contabile e del collegio dei revisori dei conti. Infine, Lorenzo Italiano ha sollecitato il presidente Alessandro Oliva a portare in aula, calendarizzandole, le richieste di sedute di Consigli straordinari su argomenti oggetto di problematiche, che potrebbero risultare vanificate col passare del tempo.

Il Sindaco Midili con propria determina ha fissato gli orari di apertura e chiusura del cimitero cittadino nei giorni 31 ottobre e 1 e 2 novembre: in quelle giornate il gran camposanto rimarrà aperto dalle ore 7:00 alle ore 18:00.

Nei restanti mesi dell’anno invece gli orari saranno i seguenti: dall’1 novembre al 31 marzo dalle 7:00 alle 18:00 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7:00 alle 13:00 la domenica e i festivi. Dall’ 1 aprile al 31 ottobre dalle 7:00 alle 19:00 nei giorni feriali (dal lunedì al sabato) e dalle 7:00 alle 13:00 la domenica e i festivi.