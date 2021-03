I risultati del nuovo singolo di "Satisfy my Needs" di DAN:ROS sono decisamente eccellenti. E' al 21esimo posto della Essential Disco House chart di Traxsource ed al 42esimo della Essential House dello stesso portale, usato dai dj di tutto il mondo quando cercano sonorità efficaci e particolari. Il brano esce su Senssual Records.

Su Traxsource è disponibile un preview audio che mette una bella energia. A questo link invece, bit.ly/DAN-ROS-alladisco, è disponibile una lunga e densa intervista a DAN:ROS, di cui sotto sono riportati alcuni stralci.

"Ho iniziato a produrre tanta musica nel periodo più sbagliato, proprio mentre iniziava la pandemia", racconta sorridendo. "O forse no. Proprio oggi che non è possibile far ballare nei locali, un dj ha il tempo e le energie per curare ogni dettaglio di ogni singolo disco. Per me poi, che sono sempre stato più dj che produttore, è un periodo perfetto per imparare tante cose nuove, ogni giorno".

La musica è sempre stata tutta la tua vita?Alla musica ho dedicato quasi tutte le mie notti. Ma di giorno a lungo ho fatto anche molto altro. Dopo l'università, ho lavorato per vent'anni nelle aziende della mia famiglia. Spesso mi è capitato di fare serate durante la settimana e andare a dormire alle 4, anche se il mattino dopo dovevo essere in ufficio alle 8. La passione per la musica ti dà una forza incredibile. Poi però, visto che l'edilizia mi sembrava fosse un settore non più vivace, ho maturato l'idea di provare a fare qualcosa di più in ambito musicale. In altre parole, ho iniziato a chiedere alla musica qualcosa di più.

Hai scelto di dedicarti proprio ora alla musica al 100% perché ti sembra il momento. Il mio è soprattutto un bisogno. Ovviamente la mia famiglia sa che io ci sono e ci sarò sempre. Oggi però ho deciso di fare questo passo. Da un certo punto di vista è folle, visto che in questo periodo fare il dj nei locali, un lavoro che dà comunque da vivere, non è possibile... E' vero però che oggi per me l'obiettivo non è "fare il dj". L'ho già fato a lungo divertendomi. Sto invece cercando di produrre musica di qualità, musica che abbia un pubblico. So che è difficilissimo, non mi faccio illusioni. Per questo lavoro ancora più di prima, più di quando facevo due lavori insieme!