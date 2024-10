È guerra aperta in Libano, tra Hezbollah e Israele che, dopo aver registrato le prime gravi difficoltà sul terreno, ha ripreso a bombardare dall'aria Beirut, senza neppure lanciare avvertimenti preventivi alla popolazione. Lo Stato ebraico stavolta ha colpito persino l'area centrale della capitale libanese dove, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale National News Agency, sarebbero state utilizzate anche bombe al fosforo. L'esercito israeliano non ha rilasciato dichiarazioni in merito, ma non sarebbe una novità. In passato, ong a supporto dei diritti umani hanno accusato Israele di aver utilizzato proiettili incendiari al fosforo bianco contro città e villaggi nel Libano meridionale.

Questa mattina, Hezbollah ha detto che i suoi miliziani hanno preso di mira soldati israeliani "con una salva di razzi" nei pressi dell'insediamento di Adamit, utilizzando invece due missili Burkan contro quelli raggruppati nei pressi del sito militare di Raheb, entrambi nel nord di Israele. Poco prima dei due attacchi, Hezbollah aveva dichiarato di aver colpito le truppe israeliane in un'area tra Shtula e Raheb. Un quarto attacco è avvenuto "con colpi di artiglieria" sparati alla Porta di Fatima, un ex valico di frontiera tra Libano e Israele, dove Hezbollah sostiene che i soldati israeliani stessero tentando di avanzare.

Sempre questa mattina, è stata lanciata un'altra salva di razzi da parte del movimento libanese, questa volta diretta contro i militari dell'IDF posizionati nell'insediamento di Yarin, nell'Alta Galilea, mentre poco prima, Hezbollah ha sostenuto di aver colpito i soldati israeliani nell'insediamento di Misgav Am con un missile e di aver bombardato un altro gruppo di forze israeliane presso la base militare di Hanita.





Quello che però è da rimarcare sono le dichiarazioni rilasciate dal ministro degli Esteri libanese, Abdallah Bou Habib, alla CNN, in una intervista a Christiane Amanpour.

Abdullah Bou habib ha infatti rivelato che il segretario generale di Hezbollah, Hassan Nasrallah, aveva accettato la proposta per un cessate il fuoco di 21 giorni avanzata da Francia e Stati Uniti pochi giorni prima di essere ucciso da Israele:

"Ci hanno detto che anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu aveva accettato la proposta avanzata da Joe Biden e Emmanuel e Macron", aggiungendo che "il consigliere senior della Casa Bianca, Amos Hockstein, sarebbe andato in Libano per stilare i termini del negoziare".

Nonostante ciò, Israele ha deciso di assassinare Nasrallah!





Crediti immagine: x.com/worldbestvideoo/status/1841542834840629537/photo/1