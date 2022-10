"Bruciare foreste per produrre energia non è "rinnovabile" - ora l'UE deve ammetterlo". Questa è l'opinione di Greta Thunberg e di molti altri ambientalisti.

"La prossima settimana il futuro di molte foreste del mondo sarà deciso quando i membri del parlamento europeo voteranno su una direttiva riveduta dell'UE sulle energie rinnovabili.

Se il parlamento non riuscirà a modificare la politica screditata e dannosa dell'UE in materia di energie rinnovabili, il denaro delle tasse dei cittadini europei continuerà a pagare perché le foreste di tutto il mondo vadano letteralmente in fumo ogni giorno".

"I rappresentanti europei eletti direttamente ora devono scegliere: possono salvare gli "obiettivi climatici" dell'UE con le loro scappatoie legislative o possono iniziare a salvare il nostro clima, perché in questo momento non è quello per cui gli obiettivi dell'UE stanno lavorando".