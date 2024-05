24 ore fa, durante la conferenza stampa in cui è stato presentato il GP della Catalogna, Aleix Espargaro ha annunciato il ritiro dalla MotoGP a fine stagione. Intanto, quest'oggi, lo spagnolo con la sua Aprilia ha fatto registrare il miglior tempo nella sessione di pre-qualifiche, stabilendo il nuovo record del circuito di Barcellona in 1:38.562.

In seconda posizione, con la tuta danneggiata, Brad Binder: il sudafricano del team KTM ha chiuso il venerdì con 72 millesimi di ritardo dal leader, dopo essere caduto due volte alla stessa curva, la 2. Dietro di lui un'altra RC16, quella di Pedro Acosta (GASGAS Tech3), terzo, staccato di un decimo, di poco davanti a Francesco Bagnaia (Ducati) e Jack Miller (KTM), quinto, a conferma di quanto la scuderia austriaca si trovi a suo agio su questo tracciato.

Il leader del campionato, Jorge Martin (Pramac), che ha un vantaggio di 38 punti su Bagnaia, non è riuscito a far meglio del sesto tempo, mentre il suo compagno di squadra Morbidelli è settimo. Male, invece, Marc Marquez che non è riuscito a entrare nei primi dieci e dovrà cercare di rifarsi nella Q1. Da ricordare però che nel GP di Francia, lo spagnolo del team Gresini era partito tredicesimo, per poi rimontare fino a classificarsi secondo.

Tra le sorprese positive, anche Alex Rins che in sella alla M1 del team ufficiale Yamaha ha chiuso nono, sfruttando a un'aerodinamica aggiornata recentemente testata al Mugello, subito dietro all'altra Ducati di Enea Bastianini. Conclude la top ten Maverick Vinales, con l'altra Aprilia ufficiale.

La classe regina tornerà in pista sul tracciato del Montmelò alle 10:10 di domani, con l'ultimo turno di libere prima delle qualifiche, che inizieranno alle 10:50.

La Tissot Sprint scatterà alle 15: sono previsti dodici giri.