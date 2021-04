Al via la nona edizione del Concorso biennale dedicato a reportage e documentari sull’Africa, quest’anno dedicato eccezionalmente ad un tema specifico: la resilienza in tempo di crisi, storie di coraggio in tempo di pandemia.

Sebbene i numeri del contagio del nuovo Coronavirus siano ancora clementi in Africa Sub-Sahariana, le conseguenze economico-sociali delle misure atte ad arrestare la diffusione del Virus sono drammatiche soprattutto per i più vulnerabili.



Ma è proprio in un tempo di maggiore vulnerabilità che si mettono in moto processi di resilienza per resistere e reagire alla crisi trasformandola, se possibile, in opportunità di crescita.



Il Premio, nell'edizione 2021, desidera quindi contribuire a gettare luce sulla grandezza delle piccole storie di resistenza, di solidarietà e di impegno per il bene delle comunità.

"Il concorso, lanciato per la prima volta nel 2004, intende promuovere una narrazione più autentica dell’Africa e suscitare una maggiore attenzione e una più grande sensibilità" dichiarano da Harambee.

Il Bando è destinato a video reportage e video documentari, italiani o stranieri, realizzati a partire da marzo 2020 che affrontino tematiche etniche, sociali, economiche, sanitarie, culturali collegate all’emergenza sanitaria da Covid-19.

La data ultima per la presentazione dei lavori è il 30 settembre 2021. Al vincitore verrà riconosciuto un premio in denaro di EURO 1.000.

Harambee Africa International è un'associazione internazionale, con sede centrale a Roma, che dal 2002 accompagna enti africani di sviluppo per la realizzazione di progetti nel campo della formazione e dell’avviamento al lavoro. Harambee realizza, inoltre, iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sui temi e le realtà africani.

Per partecipare al concorso, si può scaricare il bando a questo indirizzo: premio.harambee-africa.org/it/