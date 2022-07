A grande richiesta, torna l’evento motivazionale del Dott. Salvo Noè all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea (CT), il 27 luglio 2022 alle ore 21.00. Un evento motivazionale ad ingresso libero, nel quale anche quest’anno verrà affrontata una tematica che ci tocca sul vivo: la paura di sognare. Un’ansia che ci morde il cuore portando a non credere più nella vita e nelle possibilità che ci dona. Certo, il momento storico che stiamo vivendo è pieno di insidie e ansie. Ma proprio adesso dobbiamo avere il coraggio di sognare un mondo migliore per una vita migliore. Partendo dal nostro luogo familiare, sociale e lavorativo.

Zafferana Etnea farà nuovamente da scenario a una serata full immersion durante la quale Noè aiuterà i partecipanti a trasformare la paura in potere. Con un linguaggio semplice ma profondo, parlerà di motivazione, autostima, comunicazione e sviluppo della personalità, con un unico obiettivo: trovare il coraggio di crederci ancora. Una ventata di positività necessaria in questo momento storico. Una tappa fondamentale per coloro che hanno voglia di ripartire, alimentare i propri sogni e apprendere metodi fondamentali per sviluppare le proprie performance.

Da oltre venticinque anni, lo psicoterapeuta Salvo Noè studia l’essere umano nella sua totalità. Esperto in gestione delle risorse umane e specializzato in Psicologia del lavoro e del comportamento, si adopera per l’affermazione di una “nuova mentalità del benessere”. Una mentalità atta a promuovere la diffusione delle conoscenze e delle esperienze nel campo delle scienze umane. Autore del best-seller internazionale “Vietato lamentarsi” (con prefazione di papa Francesco) e “Prima di giudicare pensa”, tiene corsi e conferenze in tutta Italia e all’estero. Lo psicologo e psicoterapeuta catanese Salvo Noè è considerato uno dei massimi esperti italiani di formazione delle risorse umane e coaching.

Zafferana si prepara ad accogliere tutti coloro che sono fortemente motivati a trovare soluzioni per non ammalarsi de “la paura di sognare” e sono pronti a diventare vincenti. L’evento etneo, aperto a tutti, ha registrato negli scorsi anni un afflusso di migliaia di partecipanti. Anche quest’anno, si prevede una grande affluenza di persone che vogliono cogliere una interessante opportunità di incontro, conoscenza e crescita con il Dott. Noè.



Info e contatti

NoèComTraining

www.noecom.it/eventi/ [email protected]