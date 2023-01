Papa Francesco ha condannato il business degli armamenti e ribadito che "la guerra è terribile" durante l'udienza concessa alla delegazione dell'Istituto europeo di studi internazionali di Salamanca. Il Pontefice ha sottolineato che la tecnologia delle armi è arrivata a un punto tale che "con una sola bomba si può arrivare a distruggere l'intera umanità".

Francesco ha inoltre sottolineato che il budget per la fabbricazione delle armi potrebbe risolvere il problema della fame nel mondo e ha parlato delle tre guerre mondiali, considerando che oggi è in atto la terza. Bergoglio ha poi condiviso un suo ricordo personale della visita al Sacrario di Redipuglia, dove ha notato che tutte le tombe erano di ragazzi e ha parlato dello sbarco in Normandia, dove 30.000 giovani sono morti. Infine, ha concluso incoraggiando a non arrendersi e a trovare soluzioni attraverso la preghiera e il lavoro, per promuovere l'amore, la fraternità e il vero umanesimo.



... Questa pace non solo supera ciò che possiamo ottenere con mezzi puramente umani, ma ci interpella affinché quest'ultima non si basi semplicemente su equilibri di potere o sul silenzio delle giuste esigenze dei meno favoriti. Tuttavia, la pace tra gli uomini è un bene essenziale per il quale dobbiamo lavorare sodo e supplicare Dio con fervore. Questo [è l'] atteggiamento di pacificazione, [e] la pace sarà il risultato. Ma quell'atteggiamento di pacificare sempre [è] così umano ma così difficile, perché la prima reazione che abbiamo è afferrare il sasso e lanciarlo contro l'altro, dichiarare guerra e poi negoziare. Non! Pacificare è più facile, si risparmiano due passaggi.Purtroppo la situazione attuale ci ricorda qualcosa che è in Fratelli tutti: “Ogni guerra lascia il mondo peggio di come lo ha trovato. La guerra è un fallimento della politica, un fallimento dell'umanità, una vergognosa resa, una sconfitta contro le forze del male» (cfr n. 261).Se pensiamo che in questo ultimo secolo ci sono state tre guerre mondiali, dalla 14 alla 18, dalla 39 alla 45 e questa attuale, che è una guerra mondiale. Come lo capiamo? Se pensiamo che il budget più importante è la produzione di armi, e con un anno che non si producono armi, il problema della fame nel mondo è risolto.In altre parole, abbiamo già un orientamento guerrafondaio verso la distruzione, e se pensiamo che oggi la tecnica delle armi ha raggiunto un punto in cui una singola bomba può distruggere un'intera città come questa, cosa ci aspettiamo? Sembra che non si capisca dove stiamo camminando. Ecco perché la lotta per la comprensione umana e per la pace deve essere instancabile, non possiamo permetterci di prendere ferie da questo.La guerra è terribile. Non dobbiamo però mollare, da quelle ceneri che stiamo vedendo oggi può germogliare qualcosa di nuovo, da questo fallimento possiamo trovare una lezione di vita.[Devi] leggere le guerre precedenti. Quando nel 2014 sono andato a Redipuglia per il centenario, ho visto quelle tombe e qualcosa si è mosso dentro di me, ho pianto come un bambino. Ogni 2 novembre vado in un cimitero per festeggiare. Un anno sono andato ad Anzio, al Cimitero Americano. Ad Anzio è stato uno degli sbarchi e ho visto l'età dei soldati, 20, 21, 19, 22, e mi ha commosso. Non impariamo. Poco tempo fa - non so quanto tempo, un paio di anni fa - è stato commemorato il settantesimo [anniversario] dello sbarco in Normandia. Diversi capi di governo si sono riuniti per commemorare quello che fu l'inizio della fine del nazismo, cioè la liberazione dell'Europa. Ma nessuno ricordava che sulle spiagge della Normandia restavano trentamila ragazzi, trentamila! Penso alle mamme: "una lettera, signora". Apri la lettera: "Ho l'onore di informarti che sei la madre di un eroe che ha dato la vita per la Patria", e una medaglia. È il dramma della guerra, quando lo capiremo? Nel viaggio che ho fatto in Romania e in Slovacchia, quando sono passato per le città, c'era gente che salutava, ragazzi, ragazze, giovani coppie di sposi, giovani uomini, giovani donne, ma sono donne di una certa età; vecchi non c'erano quasi: la guerra. Questo è molto difficile. Penso che dobbiamo reagire, la guerra è terribile. E dobbiamo trarre qualcosa di nuovo da questo fallimento, trovare una lezione di vita.E quella che sembra una sconfitta e motivo di obbrobrio può, come lo scandalo della croce, diventare una vittoria. Io mangio? Se con la nostra preghiera e con il nostro lavoro, il nostro lavoro di sensibilizzazione, siamo capaci di dare soluzioni, suscitare volontà, testimoniare che l'amore, la fraternità e il vero umanesimo che nasce dalla fede vince l'odio, il rifiuto e la brutalità. Per favore.