Tutte le strade porterebbero a Milano, direzione Inter per il terzino portoghese Joao Cancelo. Il calciatore portoghese milita attualmente nel Manchester City, e della nazionale portoghese con la quale ha vinto la UEFA Nations League 2018-2019, potrebbe ritrovarsi a giocare nuovamente con i nerazzurri, dopo le esperienza non positive che lo hanno visto vestire prima la maglia della Juventus, che lo aveva pagato ben 40 milioni di euro dal Valencia dopo l'esperienza proprio con l'Inter poi proprio con i Citizens.

Peccato infatti che né con i bianconeri né con gli inglesi si sia ammirato l'esterno devastante visto a San Siro due anni fa. Il tecnico del Manchester City, lo spagnolo Pep Guardiola, impazzisce molto più per l'eleganza e la tecnica, piuttosto che per la potenza e l'intensità. Il portoghese così mai si è sentito a casa in Premier League e una delle opzioni per il futuro lo vedrebbe al Barcellona in uno scambio con il giovane connazionale Nelson Semedo. Il ragazzo avrebbe già espresso il suo desiderio di vestire nuovamente la maglia nerazzurra. La trattativa, però, sarebbe complessa: in mezzo tanti milioni e incastri, tra cui un possibile scambio con il bomber argentino Lautaro Martinez.