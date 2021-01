In un passaggio del poco credibile argomentare odierno dell'estremista di destra Giorgia Meloni, per dimostrare quanto il suo nume tutelare Donald Trump (di cui ha però specificato di non esserne la cheerleader), sia nonostante tutto il miglior politico in cui l'America potesse sperare, la leader di Fratelli d'Italia dichiara:

"E’ un momento grave, è in gioco la democrazia. Su questo sono d’accordo, mi sorprende però che alcuni pericoli per la nostra democrazia siano sistematicamente taciuti, come il fatto che i giganti del web, società private, si arroghino il diritto di sostituirsi alla magistratura, alle istituzioni e alla costituzione americana oscurando e zittendo il Presidente USA. Veramente non si vedono i rischi che questo comporta?"

La Meloni fa riferimento alla decisione di Twitter di sospendere definitivamente l'account di Donald Trump. Decisione che segue quelle di Facebook e Instagram, social che però, almeno per il momento, si sono limitati a bloccare l'account di Trump finché il nuovo presidente Joe Biden non si sarà insediato.

Che Trump abbia utilizzato i propri profili social per istigare odio contro chiunque lui lo avesse ritenuto conveniente perché funzionale alla propria propaganda, fino ad arrivare a promuovere addirittura un atto insurrezionale nei confronti del Parlamento degli Stati Uniti, non è una supposizione... sono fatti.

Pertanto, che uno metta alla porta e cacci fuori dalla propria abitazione un ospite che si comporti in maniera opposta a quelle che sono le regole della convivenza e del vivere civile non è di per sé un atto sbagliato, provocatorio, arrogante, ingiustificabile (o comunque si preferisca definirlo)... è semplicemente un atto dovuto.

Però, la decisione da parte dei social di escludere qualcuno dalle proprie piattaforme non può non suscitare anche delle domande che finiscono per essere conseguentemente inevitabili:

Chi stabilisce che quanto detto da una persona sia giusto o sbagliato, al di là che, in base alle proprie convinzioni, possa essere o meno condivisibile?

Le regole della piattaforma, dirà qualcuno.

Non sembra però che tali regole siano sempre congruenti. Nel caso di Trump si è deciso solo adesso che i suoi post le avessero violate, quando è da sempre che i suoi post incitano all'odio e applaudono a gruppi notoriamente violenti e razzisti. Adesso, Twitter, Facebook, Instagram, ecc. hanno deciso che fosse giusto fermare Trump... ma solo perché l'indignazione da parte della maggioranza dell'opinione per l'assalto al Campidoglio era tale da ritenere doveroso fermare una persona che avrebbe potuto anche in futuro provocare azioni simili.

Ma allora che cosa può voler dire questo?

Che le regole esistono, ma evidentemente vengono applicate in funzione di altri parametri che sono però discrezionali. E allora, ammettendo che ciò sia corretto (al di là che lo sia o meno), si pone un'ulteriore questione: chi o che cosa può o deve determinare la discrezionalità di un social network nel deciderne o meno l'uso da parte di una persona?

Nel caso in cui una piattaforma sia utilizzata da decine e decine di milioni di utenti il problema non è di poco conto. Infatti, possono essere Zuckerberg o Dorsey a giudicare che uno abbia o meno il diritto di rivolgersi a milioni di persone? E chi garantisce che Zuckerberg o Dorsey possano sempre prendere la decisione giusta nel limitare la possibilità di esprimere una propria opinione a chicchessia? Può esser sufficiente il solo fatto che abbiano un mare di soldi? Difficile crederlo.

Inoltre, nel caso di Trump si pone persino un paradosso di non poco conto. Finché rimane presidente, in qualsiasi momento può parlare comunque a 300 milioni di americani affacciandosi alla Casa Bianca senza che nessuno glielo impedisca e le sue dichiarazioni verrebbero riprese da tutti i media, ma non può farlo dai social network, che oltretutto operano negli Stati Uniti e i cui utenti finirebbero per riprendere e pubblicare ciò che Trump ha detto. E allora a che serve avergli chiuso l'account, almeno finché rimane presidente?

Queste semplici e brevi riflessioni, come si può facilmente intendere, al di là di Trump, finiscono per porre una domanda che è alla base di una questione sempre più enorme: con il passare del tempo la rete diventerà sempre più importante nella vita delle persone e a stabilire chi possa o non possa accedere al mondo digitale non potrà essere l'esclusiva discrezionalità delle Big Tech, a meno che implicitamente non si riconosca loro di essere delle entità incontrollabile al di sopra degli Stati e delle costituzioni che ne regolano le norme.

In questo momento sta accadendo questo.