10 novembre, al Villa Bonin ci si scatena con Freak! Fluo

A Villa Bonin, club di riferimento dall'impatto scenico e multimediale semplicemente unico torna Freak!

E' un party pensato per chi non ha paura di mostrare un pizzico di follia. Il tema scelto per il party del 10 novembre è decisamente hot e spensierato: fluo. Lo slogan della festa dice tutto: "Be crazy, be freak!".

La musica mescola tutto ciò che mette il sorriso (dalla disco agli anni 90 passando per mille altre sonorità). Gadget e divertimento scatenati garantiti, per tutti. Tra i dj in main room ci sono Jody, Deejay Batty e Manuel Dee, mentre al microfono arriva Cire.

In Barchessa va in scena Rumba, party a base di musica italiana, reggaeton e commerciale. Al mixer c'è Mattia Sonic. Villa Bonin apre già alle 21 accogliendo i suoi ospiti con l'aperitivo firmato Martini, il suo sfizioso buffet di benvenuto a cui seguono tante opzioni diverse

per la cena.

Evento Facebook:

https://www.facebook.com/events/277493826210780/

Villa Bonin Club & Restaurant

+39 393 0123 393 0444 348168

info@villabonin.it www.villabonin.it

Via Del Commercio, 39 | 36100 Vicenza - Uscita VI Ovest

https://instagram.com/villa_bonin/

https://www.facebook.com/VILLABONIN/

www.villabonin.it/