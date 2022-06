Grande ritorno mediatico per "L'Uomo Elastico", libro a fumetti firmato da Nunzio Bellino e Giuseppe Cossentino, con le illustrazioni di Tiziano Riverso ed edito da Antea Edizioni.

Il volume racconta la vera storia di Nunzio Bellino, l'attore e personaggio televisivo di Storie Italiane di Rai 1 affetto da una rara patologia, la Sindrome di Ehlers-Danlos.

Il fumetto vuole sensibilizzare e portare a conoscenza questa sindrome rara e denunciare ogni forma di violenza e bullismo.

La prima presentazione a Napoli della graphic novel di carattere sociale e civile in questi giorni sta andando in onda su varie emittenti televisive con il format "In Città" di Lorenza Licenziati.