Dal 2 Giugno su tutte le piattaforme digitali è disponibile il nuovo singolo “Più di una canzone” del cantautore DASCO.

Il pezzo è una dedica ad una persona amata, uomo o donno che sia, per fargli capire che merita più di quanto gli si vuole e gli si può dare.

Il brano è stato scritto con la collaborazione di Damiano Zanetti, e prodotto con Valerio Rosati e Roberto Mantiglia.

Cenni Biografici su Dasco

Dasco, all’anagrafe Davide Scorza Rotundo, è un cantautore classe 1990 di Catanzaro. Nasce come Dj, ma sin da bambino si diletta in modo amatoriale nel canto fino a prendere le prime lezioni di canto in età adulta.

Nel Novembre 2020 pubblica il suo primo album dal titolo “Senza dire niente” che contiene 11 tracce. Pezzo di punta dell’album è “Di nuovo insieme”, brano scritto in collaborazione con Luca Sala, autore per Emma Ramazzotti, Stadio, Tiromancino etc. Con il singolo Il Mio WI-Fi contenuto nell’album “DI nuovo insieme” partecipa al Contest Very Indies con il quale entra a far parte della compilation Very Indies 2021, promossa da MusicBroker.It, primo e unico distributore musicale digitale del Sud Italia, fondato da Antonio Meccariello.

Nel 2019, si è esibito al teatro Ariston di Sanremo alla finale nazionale per il concorso “Sanremo Rock” rappresentando la Calabria con la canzone “Aspettami”.



