Partecipare a fiere ed eventi richiede investimenti importanti in termini di tempo e risorse. Ma come si può valutare se tali investimenti hanno dato i frutti sperati? Esistono metriche specifiche che permettono di misurare l'efficacia di un allestimento stand e il successo complessivo della partecipazione a manifestazioni di settore. Vediamo le principali.

Numero di visite allo stand

Il primo parametro da tenere sotto controllo è sicuramente il numero di persone che visitano e si fermano presso lo stand. Si tratta di un'indicazione quantitativa di base, che permette di valutare l'efficacia dell'allestimento nell'attrarre l'attenzione dei visitatori. Uno stand frequentato da pochi ospiti segnala scarsa visibilità o appeal. Meglio optare per soluzioni open space, grafiche accattivanti e inviti da parte dello staff.

Lead generati

Ben più importante del semplice afflusso è il numero effettivo di lead, ossia di contatti realmente interessati all'offerta, che vengono generati durante la manifestazione. Le informazioni raccolte sui visitatori (mail, numero di telefono) sono preziose per avviare relazioni commerciali post-fiera. Un allestimento di valore deve tradursi in nuove opportunità di business.

Tasso di conversione dei lead

A partire dai lead raccolti, è importante monitorare il tasso di conversione in opportunità concrete, come appuntamenti, preventivi e infine vendite. Un allestimento è efficace se i contatti generati si trasformano effettivamente in relazioni solide. Questo dipende naturalmente anche dal follow up post-fiera.

Tempo di permanenza presso lo stand

Il tempo che i visitatori trascorrono presso lo stand è un ottimo indice del loro livello di interesse e coinvolgimento. Allestimenti statici tendono a favorire interazioni fredde e brevi. Meglio puntare su spazi accoglienti e funzionali, touchpoint interattivi, corner esperienziali che invitino a soffermarsi.

Feedback raccolti

È molto utile raccogliere feedback, impressioni e suggerimenti dai visitatori stessi, ad esempio con brevi sondaggi o interviste sul posto. I commenti positivi sono una conferma dell'impatto dell'allestimento. Quelli critici forniscono spunti preziosi per migliorare l'esperienza nelle prossime occasioni.

Follow up post-fiera

Dopo la manifestazione, è il momento di contattare i lead generati per convertirli in opportunità concrete. Il numero di appuntamenti, preventivi e potenziali trattative avviate determina il ROI dell'investimento nella fiera e nell'allestimento dello stand.

Social media

L'attività e il coinvolgimento sulle piattaforme social prima, durante e dopo l'evento è un parametro importante. I contenuti pubblicati sullo stand, l'interazione con gli utenti e l'andamento di visite al sito web forniscono utili metriche sull'efficacia della comunicazione.

Soddisfazione dello staff

Il feedback dello staff che ha presenziato alla fiera è una fonte preziosa di informazioni sulle criticità da migliorare. Il personale che ha gestito lo stand può segnalare problematiche o evidenziare i punti di forza su cui investire nelle prossime occasioni.

Con un approccio data-driven, analizzando in profondità queste metriche chiave è possibile trarre insight decisivi per migliorare continuamente allestimento ed esperienza dei visitatori in fiera. Poiché il successo di uno stand si misura su più fronti, è determinante definire obiettivi precisi ed adottare una strategia che integri design, comunicazione e lead generation.

Con il contributo di Allextire Srl