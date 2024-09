Si è aperta con grande entusiasmo la settimana di accoglienza per gli ospiti stranieri all’Istituto Comprensivo "S.G. Bosco" di Campobello di Licata, diretto dalla dirigente scolastica Marilena Giglia. L'evento, che fa parte del progetto ERASMUS+ dal titolo *"School of Chill: Unlocking Well-being"*, ha dato il via a una mobilità internazionale che si terrà dal 25 settembre al 1° ottobre 2024.

La giornata di accoglienza ha coinvolto l'intero istituto, offrendo momenti di grande emozione e divertimento. L'orchestra della scuola, formata dagli studenti, ha eseguito con grande bravura alcuni brani, accompagnata dai docenti di strumento musicale. Tra i pezzi eseguiti, l’Inno d’Italia, l’Inno dell’Europa e l’Inno della Regione Siciliana hanno risuonato con intensità, sottolineando l’importanza della cooperazione internazionale e del legame culturale tra i diversi Paesi coinvolti.

Tutta la giornata è stata coordinata dalla docente Liliana Fadda ma ha visto impegnato tutto l'istituto con tutti gli ordini di scuola. Grande lavoro di squadra con il supporto dei collaboratori della DS prof. Andrea Alessi e ins. Enza Lombardo. Aldro supporto importante è il responsabile di plesso prof. Giuseppe Bordonaro.

Non sono mancati momenti di ballo e canto corale, con una coinvolgente esibizione di tarantella che ha visto unire studenti e docenti, italiani e stranieri, in una grande danza collettiva. L'energia e l’entusiasmo hanno travolto tutti i presenti, rendendo la giornata memorabile.

Durante la festa, tutti i team internazionali partecipanti al progetto si sono presentati, esprimendo gratitudine per l'ospitalità ricevuta e per l’accoglienza calorosa che li ha fatti sentire subito a casa.

L’evento ha rappresentato una bellissima occasione di scambio culturale, mettendo in luce l’importanza di progetti come l’ERASMUS+, che promuovono il benessere e l’inclusione tra le scuole europee.