Francia, coming out per il neo Segretario di Stato per gli Affari Europei del Governo Castex, il 39enne Clément Beaune.

In occasione del 25esimo anniversario di fondazione del noto magazine francese LGBT Têtu, il giovane politico (nominato il 26 luglio 2020) Clément Beaune ha fatto pubblicamente coming out.

«Oggi sembra banale dirlo, ma non è scontato», facendo poi notare che Gle percosse, le violenze, il rigetto esistono nel 2020. Non è indecenza o mettere in pubblico la propria intimità rivelare oggi il mio orientamento sessuale dell’intimità».

E in merito alla sua nomina Clément Beaune ha detto: «In qualità di Segretario di Stato per gli Affari Europei, ho una responsabilità aggiuntiva. Devo lottare per diffondere la tolleranza».

Clément Beaune faceva parte de La République en marche (partito nato in occasione delle presidenziali che hanno eletto l'attuale presidente francese Emmanuel Macron) dal 2016, per poi passare a Territoires de progrès – Mouvement social-démocrate et européen (partito dell’ala Sinistra dell’attuale maggioranza).

Nel 2017 Macron lo ha nominato Consigliere incaricato per le questioni Europee.