L'agenzia di stampa Adista ha rilanciato una notizia su "Vocatio" che in Italia non è la sola associazione per i preti di rito latino sposati.

Fin dalla sua fondazione è stata una associazione che ha distorto la giusta causa dei preti sposati minandola alla base con una visione laica del sacerdozio che annienta la ministerialità sacerdotale.

Dopo l’ultimo Convegno nazionale del 2017 a Roma, la pandemia del Coronavirus e la scomparsa del presidente, Vocatio riprende il cammino. Ma non con "la solita minestra" lontana dall'autentico rinnovamento ecclesiale aderente al Vangelo.

Nell'ultimo decennio alcuni membri hanno ostacolato in particolare l'impegno del Movimento Internazionale dei sacerdoti sposati minandolo alla base con attacchi pseudo teologici e personali rivolti al gruppo di responsabili.