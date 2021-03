Non è solo rappresentato dal turismo l'approccio alla diversificazione economica dei cosiddetti emiratini, che da tempo si stanno adoperando per incrementare fonti di reddito alternative al petrolio. Anche la tecnologia è uno dei campi in cui stanno investendo.

Pertanto, se all'aeroporto di Dubai, il più trafficato al mondo per quanto riguarda i viaggi internazionali, vi doveste imbattere in uno scanner per la scansione dell'iride per verificare l'identità di una persona ed eliminare la necessità di qualsiasi interazione umana quando si entri o si lasci il Paese... non meravigliatevi: non è fantascienza, è realtà.

Negli ultimi anni, gli aeroporti in tutto il mondo hanno accelerato i loro piani per l'utilizzo di una tecnologia di riconoscimento facciale che consenta di risparmiare tempo per imbarcare i passeggeri, ma la scansione dell'iride di Dubai è un ulteriore passo avanti, collegando i dati dell'iride ai database di riconoscimento facciale del paese in modo che il passeggero non abbia bisogno di documenti di identificazione al momento dell'imbarco.

La tecnologia è frutto di una partnership tra la compagnia Emirates, di proprietà del fondo sovrano di Dubai, e l'ufficio immigrazione di Dubai. Il tempo per la procedura d'imbarco di una singola persona, in tal modo, si riduce tra i 5 e i 6 secondi.

Se poi in tutto questo la privacy e la tutele sulla sicurezza dei dati raccolti sia garantita e in che modo... beh, gli emiratini non hanno offerto informazioni tanto esaurienti quanto quelle per pubblicizzare la tecnologia. Oltre a stupirsi, pertanto, bisogna anche sapersi accontentare.