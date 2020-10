Stavolta in calo i numeri del contagio da Covid, 2.578 i nuovi casi, con 92.714 tamponi effettuati, circa 25mila in meno da ieri. Il totale dei casi sale a 325.329 2.

Tutte le regioni hanno registrato nuovi contagiati, e sono ancora dieci quelle che hanno superato i 100 nuovi casi: Lombardia (314), Veneto (261), Piemonte (173), Liguria (121), Emilia Romagna (179), Toscana (188), Lazio (244), Campania (412), Puglia (151) e Sardegna (111).

Il numero totale degli attualmente positivi è di 57.429 (ieri erano 55.566). Tra i positivi, 303 (6 in più di ieri) sono in cura presso le terapie intensive, 3.287 (ieri 3.205) sono ricoverati con sintomi e 53.839 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi (ieri erano 52.064).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 231.914 dai 231.217 di ieri. Oggi sono 18 i decessi, con il totale che sale a 35.986.