Un brano fatto per ricordarci la luminosità dei sentimenti espressi senza limitazioni.

Fabrizio Fiori – in arte, semplicemente, FIORI – ha all’attivo collaborazioni di spicco del panorama della musica leggera italiana, nel quale è riuscito ad imporsi come autore e polistrumentista versatile, capace di spaziare dal rock melodico alla tradizione cantautorale italiana.

Giunto a maturare una visione artistica personale, FIORI vuole ora reinventarsi e provare a raccontarsi davvero, lasciando emergere un lato più intimo di sé stesso.

Con l’inedito singolo “Dimmi tutto di te”, FIORI riesce con spontaneità a trasportarci nel flusso di quella melodia intima dei sentimenti, che sgorga senza imbarazzi per chi è ancora in grado di far fluire le proprie emozioni dimenticando le barriere.



TESTO:

Non riesco mai a capire questo malumore dentro, che sarà…

Forse tu che manchi così forte da levarmi sempre ogni volontà.

Cerco di restarne fuori ma il pensiero è lì che mi ricorda che sei tu.

A guardare solo i tuoi messaggi, giuro, io non ce la faccio proprio più.

Ogni mattina ti svegli lontana ed io non so niente di te…

E allora prova a dirmi cosa fai stasera,

se poi mangi fuori o lui ti porta i fiori

Se ti perdi nelle ombre della sera

o se pensando a me ti senti più sicura

Ma tu dimmi tutto di te: cosa fai, con chi sei,

se tu vuoi ti racconto di me…

È strano come dopo tanto tempo ti ricordo ancora bene.

Non siamo stati mai vicini ma ci sentivamo già insieme.

Sento che dipendo troppo da te quando non riesco a far niente se non sei qui.

Prova a dirmi cosa fai da sola quando abbracci il tuo cuscino

e lì vorresti ci sia io che non ti tradirei per nulla al mondo

Sei la luce dopo il nero più profondo

Tu dimmi tutto di te: dove vai, con chi sei,

se vuoi stare da oggi con me



Disponibile dal 2 dicembre su tutti i digital stores





Etichetta: GRM Management

Distribuzione: Sonadigital