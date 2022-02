Orami quasi tutte le TV sono smart e, quindi, permettono di installare applicazioni, collegarsi ad internet e guardare film e serie TV sui vari servizi di streaming (come Disney+, Netflix e Prime Video) o su YouTube.

Molte persone, però, hanno in casa dei TV con un display di qualità, ma senza funzionalità smart. Per potere trasformare una "normale" TV in una smart TV si può acquistare un TV box. Tra i TV box più interessanti c'è l'A95X F3 Air II che integra alcune funzionalità intelligenti e viene proposto ad un prezzo contenuto.

L'A95X F3 Air II utilizza Android 11 e supporta il coodec AV1 per la visualizzazione di contenuti ad altissima qualità. Inoltre, uno dei tratti distintivi di questo TV box è la striscia LED nella parte superiore che lo rende molto accattivante.





Caratteristiche tecniche dell'A95X F3 Air II: