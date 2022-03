Tra una settimana le nuove monoposto di Formula 1 scenderanno in pista sulla stessa pista di Sakhir per il gran premio del Bahrain dove questo sabato è terminata la tre giorni di test, con la Red Bull di Verstappen che è stata la più veloce in pista, quasi 7 decimi più veloce della Ferrari di Charles Leclerc della Ferrari.

Guardando la classifica dei tempi (sui tre giorni di prove), la distanza tra le varie scuderie non è per nulla abissale, tutt'altro. Quindi, al di là di una possibile pretattica, parrebbe che la prossima stagione le gare si decideranno non più solo tra Mercedes e Red Bull. Questi i migliori tempi di oggi...

Hamilton, a meno che non stia fingendo (e non è da escluderlo), ha detto che la Mercedes al momento non è la vettura più veloce, vedendo davanti a tutti le Ferrari e le Red Bull, mentre la casa anglo-tedesca, per il sette volte campione del mondo, se la giocherebbe con la McLaren.

Considerazioni esternate prima che Verstappen stabilisse il miglior tempo, ottenuto con gomme leggermente più morbide di quelle di Leclerc, mentre è stato più veloce di 4 decimi rispetto al ferrarista quando ha utilizzato pneumatici con la stessa mescola.

Ottimo il terzo posto odierno dell'intramontabile Fernando Alonso.