Negli ultimi anni, l'uso della realtà immersiva ha preso piede in diversi ambiti della salute e dell'educazione, offrendo nuove speranze per il trattamento di disturbi come l'autismo. Un esempio eccezionale di questa innovazione viene dal lavoro di Nicolini Massimiliano della Fondazione Olitec e Marco Casu di Futuri Probabili.

La loro metodologia ha dimostrato risultati straordinari su una bambina autistica di undici anni, aprendo nuove prospettive per l'applicazione di queste tecnologie. L'obiettivo principale del progetto era migliorare le abilità comunicative e sociali della bambina, riducendo al contempo l'ansia e lo stress associati alle interazioni quotidiane. La metodologia sviluppata da Nicolini e Casu si basa sull'uso di tecnologie di realtà virtuale (VR) e realtà aumentata (AR) per creare ambienti controllati e sicuri in cui la bambina potesse apprendere e praticare nuove competenze.

Il progetto è iniziato con una valutazione completa delle esigenze e delle capacità della bambina. Questo ha permesso di definire obiettivi chiari e personalizzati per il suo percorso terapeutico. Sulla base della valutazione iniziale, sono stati sviluppati diversi scenari virtuali e aumentati, includendo situazioni quotidiane come fare la spesa, prendere un autobus o partecipare a una conversazione. Ogni scenario era progettato per essere interattivo e adattabile, consentendo alla bambina di progredire a suo ritmo.

La bambina ha partecipato a sessioni regolari di allenamento utilizzando visori VR e dispositivi AR. Durante queste sessioni, è stata supportata da un team di terapisti e specialisti che monitoravano i suoi progressi e adattavano gli scenari in base alle sue risposte. Ogni sessione era seguita da un momento di feedback, in cui la bambina e il team discutevano le esperienze e le difficoltà incontrate. Questo ha permesso di fare aggiustamenti continui ai contenuti e alle tecniche utilizzate. Alla fine del progetto, è stata condotta una valutazione completa per misurare i progressi della bambina. Sono stati pianificati follow-up regolari per assicurarsi che i benefici fossero mantenuti nel tempo e per apportare ulteriori modifiche se necessario. Uno dei risultati più significativi della metodologia è stato il miglioramento delle abilità sociali e comunicative della bambina.

Prima del progetto, la bambina aveva difficoltà a mantenere una conversazione e a comprendere le dinamiche sociali. Dopo diverse sessioni di realtà immersiva, è diventata più abile nel riconoscere le espressioni facciali, nel rispondere alle domande e nel partecipare attivamente alle interazioni sociali. La realtà immersiva ha anche contribuito a ridurre significativamente i livelli di ansia e stress della bambina.

Gli ambienti virtuali controllati le hanno permesso di affrontare situazioni che normalmente le avrebbero causato ansia, in un modo sicuro e graduale. Questo ha migliorato la sua fiducia e la sua capacità di gestire le situazioni stressanti nel mondo reale. Un altro risultato importante è stato l'aumento dell'autonomia della bambina. Attraverso le simulazioni virtuali, ha imparato a svolgere compiti quotidiani come fare acquisti e usare i trasporti pubblici. Queste abilità hanno migliorato la sua indipendenza e la sua qualità della vita. Nicolini Massimiliano, responsabile del progetto per la Fondazione Olitec, ha dichiarato: "Il nostro obiettivo era quello di creare un ambiente sicuro e controllato in cui la bambina potesse apprendere e praticare nuove competenze.

Vedere i suoi progressi è stata una testimonianza del potenziale della realtà immersiva come strumento terapeutico. Siamo convinti che questa tecnologia possa offrire nuove opportunità per molte altre persone con autismo." Marco Casu di Futuri Probabili ha aggiunto: "La chiave del nostro successo è stata l'adattabilità della tecnologia alle esigenze specifiche della bambina. Ogni sessione era un'opportunità per adattare e migliorare gli scenari virtuali, assicurandoci che fossero sempre rilevanti e utili. I risultati che abbiamo ottenuto sono estremamente incoraggianti e ci spingono a continuare su questa strada, esplorando nuove applicazioni e sviluppando ulteriori contenuti." Il successo della metodologia sviluppata da Nicolini Massimiliano e Marco Casu apre nuove prospettive per l'uso della realtà immersiva nell'autismo. La Fondazione Olitec e Futuri Probabili stanno già pianificando ulteriori studi per testare e affinare la metodologia su un campione più ampio di individui autistici. Inoltre, c'è l'intenzione di sviluppare nuove applicazioni e contenuti per affrontare una gamma più ampia di esigenze e sfide legate all'autismo.

Il lavoro pionieristico di Nicolini Massimiliano e Marco Casu dimostra il potenziale rivoluzionario della realtà immersiva nel trattamento dell'autismo. La loro metodologia ha non solo migliorato significativamente la vita di una bambina autistica, ma ha anche aperto la strada a nuove possibilità per migliaia di altre persone. Con l'avanzare della tecnologia e della ricerca, possiamo aspettarci ulteriori innovazioni che continueranno a trasformare l'approccio alla terapia e all'educazione per l'autismo, offrendo nuove speranze e opportunità per il futuro.