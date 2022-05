Se in una nazione di qualche milione di abitanti sulle strade circolano poche decine di veicoli, statisticamente il numero di incidenti stradali, con conseguenti vittime, è pari o prossimo allo zero. Diversamente, se i veicoli circolanti fossero pari al 70% del numero di residenti, non ci stupiremmo se in quella nazione registrassimo numerosi incidenti stradali e numerose vittime, tra morti e feriti.

Adesso, se ai veicoli sostituiamo le armi da fuoco, perché dovremmo stupirci se queste vengono usate, anche da squilibrati, creando giornalmente un numero di vittime enorme, quanto inutile e assurdo?

Ieri, alla Robb Elementary School di Uvalde, località in Texas ad un centinaio di Km ad ovest di San Antonio, un diciottenne (Salvador Ramos), utilizzando una pistola ed un fucile semiautomatico AR-15, ha iniziato a far fuoco uccidendo 19 bambini e 2 adulti, uno di questi era un insegnante. Non è chiaro se vi siano o meno feriti e quali siano le lo condizioni.

Il capo della polizia di Uvalde, Pete Arredondo, ha dichiarato che la sparatoria è iniziata alle 11:32 ora locale e che secondo gli investigatori l'aggressore, che è stato ucciso dalla polizia intervenuta sul posto, avrebbe agito da solo.

La strage avvenuta in Texas è addirittura più grave di quella che si registrò anni fa nella scuola superiore di Columbine, in Colorado, dove morirono in tutto 15 persone.

Il governatore Greg Abbott ha rilasciato la seguente dichiarazione a commento di quanto accaduto:

"I texani di tutto lo Stato sono in lutto per le vittime di questo crimine insensato e per la comunità di Uvalde. Cecilia ed io piangiamo questa orribile perdita ed esortiamo tutti i texani a riunirsi per mostrare il nostro incrollabile sostegno a tutti coloro che stanno soffrendo. Ringraziamo i coraggiosi soccorritori che hanno lavorato per mettere finalmente al sicuro la Robb Elementary School. Ho incaricato il Dipartimento di pubblica sicurezza del Texas e i Texas Rangers di collaborare con le forze dell'ordine locali per indagare a fondo su questo crimine. La Divisione di gestione delle emergenze del Texas ha il compito di fornire ai funzionari locali tutte le risorse necessarie per rispondere a questa tragedia mentre lo Stato del Texas lavora per garantire che la comunità abbia ciò di cui ha bisogno per rimarginare questa ferita".

La cura sarebbe molto semplice e dovrebbe partire, perlomeno, dall'annullare le nuove norme sul porto d'armi che proprio il governatore Abbott ha introdotto meno di un anno fa!

In base alla nuova legge (HB 1927) entrata in vigore il 1 settembre 2021, in Texas le persone possono portare una pistola in un luogo pubblico senza essere in possesso di un porto d'armi. In Texas, per portare una pistola sempre con sé, più o meno ovunque (in alcuni luoghi pubblici può essere vietato), una persona deve avere almeno 21 anni, non avere una precedente condanna per alcuni tipi reato, non essere dipendente da droghe e alcol...

Ma il governatore Abbott, in base alla sua dichiarazione, non sembra rendersi conto delle sue responsabilità nell'accaduto.

Diversamente la pensa il presidente Biden. Questo un estratto di quanto ha dichiarato sulla strage:

"... Come nazione, dobbiamo chiederci: quando, in nome di Dio, ci libereremo della lobby delle armi? Quando, in nome di Dio, faremo ciò che tutti sappiamo d'istinto debba essere fatto?Sono passati 10 anni da quando in una scuola nel Connecticut un altro uomo armato ha massacrato 26 persone, tra cui 20 alunni di prima elementare, alla Sandy Hook Elementary School. Da allora, ci sono stati oltre 900 episodi di sparatorie segnalati nei cortili delle scuole.Nella Marjorie Stoneman Douglas High School di Parkland, Florida, nella Scuola superiore di Santa Fe in Texas, nella Scuola superiore di Oxford nel Michigan... La lista potrebbe continuare all'infinito. E l'elenco cresce quando include sparatorie di massa in luoghi come cinema, luoghi di culto e, come abbiamo visto solo 10 giorni fa, in un negozio di alimentari a Buffalo, New York.Sono stufo e stanco di tutto questo. Dobbiamo agire. E non venite a dirmi che non possiamo intervenire su carneficine come questa.Ho trascorso la mia carriera come senatore e come vicepresidente lavorando per approvare leggi di buon senso sulle armi. Non possiamo e non vogliamo prevenire ogni tragedia. Ma sappiamo che funzionano e hanno un impatto positivo. Quando abbiamo approvato il divieto di armi d'assalto, le sparatorie di massa sono diminuite. Quando la legge è decaduta, le sparatorie di massa sono triplicate.L'idea che un ragazzo di 18 anni possa entrare in un negozio di armi e comprare due armi d'assalto è semplicemente sbagliata. In nome di Dio, a cosa ti serve un'arma d'assalto se non per uccidere qualcuno? I cervi non stanno correndo nella foresta con i giubbotti di kevlar addosso, per l'amor di Dio. È solo follia. ...È giunto il momento: coloro che ostacolino, ritardino o blocchino leggi di buon senso sulle armi sappiate che non dimenticheremo. ..."

E adesso rimaniamo in attesa della prossima strage.







Crediti immagine: twitter.com/MetroUK/status/1529356340782682113 (alcune delle vittime)