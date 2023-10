“Il Governo ha stanziato, con questa finanziaria, 2 miliardi e 400 milioni di euro per il rinnovo dei contratti di lavoro del personale sanitario, dipendente e convenzionato. È un primo importante passo per invertire una tendenza che aveva visto sinora allocare gli investimenti in sanità, attraverso il PNRR, prevalentemente sulle strutture e sulle infrastrutture del Ssn. La forte determinazione del Ministro della Salute Orazio Schillaci e il suo impegno ad individuare e allocare risorse a favore dei professionisti sanitari trova nella Legge di bilancio una prima valida misura”.

Così il Presidente della FNOMCeO, la Federazione nazionale degli Ordini dei Medici, Filippo Anelli, interviene commentando le recenti dichiarazioni del Ministro in merito alle misure riguardanti la sanità previste dalla Manovra 2024.

“Le risorse così individuate a favore dei professionisti, sia essi dirigenti medici che convenzionati – aggiunge – sono un chiaro segnale della volontà di sostenere un Servizio sanitario nazionale equo e solidale, che fonda la sua efficacia proprio sulle competenze dei professionisti.Ora – continua – si tratta di individuare le modalità con le quali assegnare immediatamente queste risorse ai professionisti medici, anche prima dell’inizio della contrattazione. Infatti, tali risorse oggi sono vincolate ai rinnovi contrattuali.L’obiettivo – conclude il Presidente FNOMCeO – è quello di sostenere le professioni sanitarie e rendere più attrattivo il loro lavoro nel Ssn. Un impegno, questo, assunto dal ministro Schillaci che, pur in presenza di una contingenza economica difficile nel nostro Paese, è riuscito a destinare 2,4 dei 3 miliardi previsti per la sanità proprio ai professionisti, valorizzando le loro competenze e premiando il loro costante impegno per assicurare il diritto alla salute ai nostri cittadini”.



Fonte: comunicato FNOMCeO