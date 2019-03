Dall'intuizione della Dott.ssa Lia Pappagallo Smiller nasce una nuova figura professionale: la Medical Beauty Coordinator

La Dott.ssa Lia Pappagallo Smiller crea una nuova professione: la Medical Beauty Coordinator!

Laureata in Medicina e Chirurgia all’Università di Bologna la dott.ssa Lia Pappagallo Smiller dotata di grande sensibilità, intuizione e desiderio di essere sempre aggiornata e più avanti rispetto alla situazione italiana, si trasferisce negli Stati Uniti per apprendere nuove tecniche e modalità di lavoro per rendere la medicina estetica un’arte e un aiuto per il benessere psicofisico della persona. Sceglie di valutare i suoi pazienti e seguirli in modo più completo e utilizzando non solo metodologie classiche, tradizionali basate su “compartimenti stagni”.

Da questa sua scelta e intuizione, crea una nuova figura professionale, la: Medical Beauty Coordinator. La dott.ssa Lia Pappagallo è, infatti, l’unica e vera prima Medical Beauty Coordinator di Italia.

Questa figura innovativa e globale, nasce dall’ispirazione della dott.ssa Pappagallo Smiller basata su una visione complessiva, a 360° della persona e su una concezione olistica della bellezza e del benessere.

Il ruolo del Medical Beauty Coordinator ingloba e comprende competenze mediche e terapeutiche, e psicologiche integrate per offrire al paziente un trattamento completo, su misura grazie a un team di professionisti da lei coordinati, che forniscono servizi di eccellenza per l’odontoiatria e la medicina estetica e per un supporto psicologico in momenti particolari della vita e dello stato di salute psicofisico della persona.

La figura professionale del Medical Beauty Coordinator nasce per rispondere alle esigenze dei pazienti che desiderano raggiungere una dimensione di bellezza a 360 gradi, prendendosi cura del proprio benessere in modo completo, sia dal punto di vista medico estetico, odontoiatrico e del ringiovanimento mirato, sia dal punto di vista dell’equilibrio psico-fisico.

Il Medical Beauty Coordinator è, infatti, una figura fondamentale, innovativa e piena di potenzialità, estremamente utile a pazienti di diverse età, donne e uomini che desiderano ringiovanire e adeguare il loro aspetto fisico (non solo del volto) all’età che “ si sentono”, che spesso, non coincide più con l’età anagrafica. Questo perché la durata e la qualità della vita sono aumentate negli ultimi anni e, di conseguenza anche il modo di vivere e affrontare gli anni dell’età adulta e della maturità, grazie all’influenza dei cambiamenti sociali e comportamentali che hanno modificato il modo di porsi e vivere anche la terza età.

Per questi motivi il Medical Beauty Coordinator è una figura poliedrica, di coordinamento di un team di medici e specialisti diversi, capaci di riportare benessere fisico, psicologico ed estetico ai pazienti. E, quindi è la nuova figura professionale adatta a “operare” anche in particolari contesti, non solo clinici, ma all’interno di luoghi del benessere attrezzati, luxury SPA, luxury Resort incentrati sulla cura della persona, per fornire a clienti (sempre più informati, attenti ed esigenti), trattamenti estetici e “su misura” per ogni necessità.

Una carta vincente, di questi tempi, da saper utilizzare in strutture apposite, lontano dallo stress cittadino e professionale, per rigenerarsi, ringiovanire e prendersi cura non solo del proprio aspetto ma anche del proprio equilibrio psico-fisico ed emozionale.

Per tutti questi motivi il Medical Beauty Coordinator è un medico in grado di svolgere un ruolo estremamente importante: quello di condividere le problematiche fisiche e psicologiche del paziente e consigliarlo quindi nel delicato momento in cui si deve scegliere un trattamento che precede un intervento di medicina estetica, odontoiatria o di chirurgia plastica.

La dott.ssa Lia Pappagallo Smiller mette a disposizione dei pazienti la sua esperienza e professionalità alla LP Clinic a Ravenna, alla Clinica La Salette a Verderio (Lecco) e in altre strutture in Italia.