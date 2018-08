MotoGP 2018, Pedrosa il più veloce nelle libere del venerdì a Brno

Perché dall'anno prossimo Pedrosa non correrà più in MotoGP? Dopo le libere del venerdì del Gran Premio della Repubblica Ceca sulla pista di Brno, è infatti stato suo il miglior tempo di giornata con 1:55,976, unico pilota a scendere sotto l'1:56, mentre il suo compagno di squadra, leader del mondiale piloti, Marc Marquez si è classificato solo decimo a 6 decimi di distacco.

#MotoGP FP2 🏁@26_DaniPedrosa is back! He tops the Friday timesheets from @Petrux9! @19Bautista continues his fine form in third! 👊



Shoutout to @Hafizh_pescao55 in 4th and top Yamaha! 👏#CzechGP pic.twitter.com/k253duYLfK