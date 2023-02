Secondo quanto riferito dall'Ansa, la Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, venerdì sera ha notificato all'europarlamentare Andrea Cozzolino, eletto nelle liste del Partito Democratico, un mandato di arresto europeo per un suo presunto coinvolgimento nell'inchiesta Qatargate.

In precedenza, la polizia federale belga aveva perquisito la residenza di Cozzolino nel quartiere di Ixelles, a Bruxelles.

All'eurodeputato, ricoverato in una clinica napoletana per problemi di salute, il mandato di arresto gli è stato notificato dal Gico del Nucleo di polizia-economico finanziaria della Gdf di Napoli dopo esser stato dimesso dalla clinica.

In precedenza, la polizia belga questa mattina aveva prelevato l'eurodeputato Marc Tarabella dalla sua residenza di Anthisnes e portato a Bruxelless per interrogarlo. Attualmente si trova in stato di fermo.

I nomi di Tarabella e Cozzolino sono venuti a galla quasi contemporaneamente in una seconda fase dell'inchietsa Qatargate.