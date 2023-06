“Solo un pretesto” è il nuovo singolo della giovane cantante catanese Carola Sutera, un brano pop prodotto e scritto dal musicista Luca Laruccia, disponibile nei principali store digitali dal 16 giugno per l’etichetta discografica Radio Rossa Management (distribuzione Artist First).

Carola: “Solo un Pretesto” è un brano dal sound fresco ed immediato. Già dal primo ascolto te ne innamorerai. Il motivetto centrale “Na na na na na na” entrerà nella tua testa e non la abbandonerà più. Potrai non ascoltarlo per mesi ma non lo scorderai mai. Il Regista del videoclip, girato tra Floridia e Siracusa, è Gianluca Cocco.

Youtube (online dal 16 giugno): https://youtu.be/RauW9qbMsB0

Carola Sutera nasce a Catania il 29 settembre del 2003. Studia canto fin dall'età di 6 anni. Ha partecipato a varie trasmissioni televisive in Rai e su altre emittenti. Sta proseguendo la formazione artistica nel VMA Production dove ha intrapreso un progetto discografico prodotto da Luca Laruccia con il management di Marco Mori.