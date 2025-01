R.T.A., azienda leader nel mondo della Meccatronica, in Italia ed Europa, con base a Marcignago (PV) e sedi operative in Germania e India, punta sull’arte e sulla cultura per favorire la creatività, contribuire al welfare aziendale e sostenere gli artisti del presente, in un’ottica di apertura alle giovani generazioni e alla collettività.

La collezione d’arte corporate, fortemente voluta dai soci dell’azienda e dall’amministratore delegato Tommaso Rossini, si compone di una trentina di opere di autori contemporanei, riferibili principalmente agli ambiti della Pop Art e dell’Arte Povera.

Grazie alla sua collezione, R.T.A. è stata selezionata nell’ambito di un nucleo di aziende impegnate in maniera attiva in progetti di mecenatismo per le arti visive, che ha portato nel 2024 alla pubblicazione del volume Il segno dell’arte nelle imprese - Le collezioni corporate italiane per l’arte moderna e contemporanea, edito da Marsilio Arte e curato da Ilaria Bonacossa con la collaborazione di Marianna Agliottone, Costantino D'Orazio e Marilena Pirrelli. Una mappatura delle collezioni di opere di arte moderna e contemporanea delle aziende italiane lanciata dal Gruppo Tecnico Cultura di Confindustria per promuovere e incentivare una rappresentanza imprenditoriale consapevole come motore di crescita non solo economica ma anche civile, sociale e culturale.

La collezione d’arte di R.T.A. comprende opere di Fosco Grisendi, Kima Guitart, Riccardo Gusmaroli, Giorgio Laveri, Marco Lodola, Umberto Mariani, PlumCake (gruppo composto da Gianni Cella, Romolo Pallotta, Claudio Ragni) e Giuliano Tomaino.

Tra i lavori più significativi: Il Volo (2011) di Giuliano Tomaino (La Spezia, 1945), acquisito durante la pandemia, una scultura in ferro che, malgrado la sua struttura pesante, esprime leggerezza e creatività, così come l’opera in ferro dipinto denominata Cimbello (2021), posizionata nel 2024 all’ingresso dell’azienda in memoria della collega Monia Passarella, prematuramente scomparsa. Si segnalano, inoltre, la grande tela Confidence #43 (2023) di Fosco Grisendi (Parma, 1976), dipinto di matrice pop con spunti concettuali che attinge al sentire comune codificandolo da un punto di vista sociale, e le opere pop di Marco Lodola (Dorno, Pavia, 1955), artista della luce e del colore di origini pavesi, rappresentato in azienda da lavori realizzati con varie tecniche e materiali.

«Essendo un appassionato d’arte e un collezionista, anche per storia familiare (la mia nonna paterna frequentò l’ambiente milanese delle gallerie negli anni ’70, conoscendo artisti del calibro di Lucio Fontana) ho pensato, in seno ad una fase di ristrutturazione di alcuni locali aziendali avviata nel 2010, di investire anche in arte, a partire dalle mie grandi passioni, ovvero l’Arte Povera e la Pop Art. La scelta è ricaduta su artisti provenienti dal territorio, come Marco Lodola, ma anche da altre regioni italiane, selezionati in base alla qualità e alla continuità della ricerca. Le loro opere sono allestite nel giardino, nell’atrio, nell’area caffè, nelle sale riunioni e nei corridoi, affinché tutti i dipendenti e i collaboratori possano fruirne quotidianamente. In azienda, dove ci si reca in alternanza allo smart working, si deve stare bene, gli spazi devono essere accoglienti e stimolanti. Nell’imprenditoria ci vuole creatività e visione, e l’arte è un’ottima consigliera», dichiara Tommaso Rossini.

Tra le principali attività culturali promosse dall’azienda, si segnala la Bruno Rossini Lecture, appuntamento annuale consolidato, che dal 2013 ricorda il fondatore Bruno Rossini attraverso momenti di incontro, animati da esponenti di primo piano del mondo economico, politico, accademico e giornalistico, attenti alle tematiche d’impresa. L’azienda, fondata nel 1976, si appresta a festeggiare il proprio cinquantesimo anniversario: protagonista sarà l’arte contemporanea, attraverso un percorso di avvicinamento che avrà inizio nel 2025 con attività culturali rivolte ai dipendenti, ai giovani e al territorio, un’inedita Lecture declinata sui temi delle arti visive e la pubblicazione di un volume da condividere con la comunità interna ed esterna all’azienda.

Fondata nel 1976, R.T.A. (acronimo di Realizzazione Tecnologiche Avanzate) è un’azienda leader in Europa nel mercato dell’automazione industriale. In quasi cinquant’anni di attività, ha venduto più di un milione di azionamenti per motori elettrici passo-passo, allargando la gamma di prodotti verso altre tecnologie di movimentazione elettrica tramite la creazione di partnership strategiche con importanti aziende a livello internazionale. L’innovazione è chiave del suo successo, come dimostra l’espansione nella robotica avvenuta nel 2021 con R.T.A. Robotics. Particolare attenzione è, inoltre, rivolta alla cultura d’impresa e alla responsabilità ambientale: nel 2022 l’azienda ha adottato una foresta di 7 ettari vicino alla sede, per assicurarne la conservazione e contribuire a un futuro a impatto zero.

Per informazioni: T. +39 0382 929 855, [email protected], www.rta.it, www.linkedin.com/company/r-t-a-pavia/.