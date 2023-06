"Oggi, più che mai, è necessario promuovere attivamente il Servizio Sanitario Nazionale (SSN), e nei primi mesi di governo abbiamo dimostrato un approccio pragmatico in tal senso. È molto spiacevole osservare rappresentazioni negative del SSN, suggerendo un suo imminente fallimento. La realtà è diversa: il SSN possiede una forza inestimabile nel suo capitale umano, composto dai migliori professionisti del mondo. Partendo da loro, possiamo fare molto".

Queste parole sono state pronunciate dal Ministro della Salute, Orazio Schillaci, durante la conferenza stampa di presentazione degli "Help desk della prevenzione" a Roma. Questi desk saranno attivati nel mese di giugno per celebrare la Festa della Repubblica, grazie alla collaborazione di cinque società medico-scientifiche italiane: Siu (Urologia), Siaf (Audiologia e foniatria), Sidp (Parodontologia e implantologia), Sie (Endocrinologia) e Siml (Medicina del lavoro).

"La prevenzione - ha dichiarato Schillaci - è un tema che ho posto al centro del mio mandato, poiché lo considero fondamentale per un paese come l'Italia, con un'alta aspettativa di vita. La prevenzione deve assumere sempre più un ruolo di primaria importanza. ...Questa iniziativa si colloca all'interno delle celebrazioni per la Festa della Repubblica, richiamandosi all'articolo 32 della Costituzione Italiana, che sancisce il diritto alla salute. Un diritto che negli ultimi anni non è sempre stato pienamente garantito. Ritengo che oggi più che mai sia necessario promuovere attivamente il Servizio Sanitario Nazionale, e nei primi mesi del nostro governo abbiamo dato segnali tangibili in tal senso".